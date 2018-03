Astronomia | nuova teoria e nuovi indizi sulla formazione della Luna

Astronomia : nuova luce sulle origini dei gruppi di stelle situati nell’alone della Via Lattea : Si trovano in ampie strutture collocate nell’alone della nostra galassia e la loro origine è stata a lungo dibattuta: sono dei gruppi di stelle che un tempo erano ritenuti ‘invasori’ della Via Lattea, mentre un recente studio, condotto da un team internazionale di astronomi coordinato dal Mpia (Max Planck Institute for Astronomy), sostiene che siano stati letteralmente buttati fuori. La ricerca, illustrata nell’articolo “Two ...

Astronomia : l’acqua sulla Luna potrebbe essere diffusa ed immobile - secondo una nuova analisi : Una nuova analisi dei dati provenienti da due missioni Lunari, condotta dagli scienziati dello Space Science Institute di Boulder, Colorado, dimostra che l’acqua sulla Luna non è confinata ad una particolare regione o ad un particolare tipo di terreno, ma ampiamente distribuita sulla sua superficie. l’acqua sembra essere presente giorno e notte, anche se non è sempre facilmente accessibile. Questi risultati potrebbero aiutare i ricercatori a ...

Astronomia - il mistero della co-evoluzione di un buco nero super-massiccio e della sua galassia madre : una nuova osservazione alimenta l’enigma : Una nuova osservazione di una galassia attiva realizzata dall’Academia Sinica Institute of Astronomy and Astrophysics (ASIAA, Taiwan) ha mandato in confusione gli astronomi. La galassia in questione ha un forte flusso di gas ionizzato dal suo centro, ma gli astronomi hanno scoperto che il monossido di carbonio (CO) associato al disco galattico non è influenzato da tale uscita di gas. Secondo uno scenario comune che spiega la formazione e ...

Le meduse? Buonissime da mangiare in formato chips : parola della nuova gAstronomia : Le meduse in tavola: da gelatinose possono diventare sfogliatine croccanti come le patatine. Per renderle tali basta usare un po’ di etanolo per regalargli una consistenza più dura e invitante, facendone una prelibatezza gastronomica interessante anche per i palati occidentali. Lo hanno dimostrato con una nuova tecnica i ricercatori dell’Università della Danimarca meridionale di Odense, che l’hanno presentata al congresso ...

Astronomia : una nuova prospettiva di Giove e del suo nord tempestoso : L’immagine in alto è lo “scatto” ottenuto lo scorso 16 dicembre scorso quando la sonda della NASA, Juno, ha effettuato il suo decimo volo ravvicinato di Giove, ad una distanza dalla superficie del gigante gassoso del nostro sistema planetario di 8.787 chilometri. Il “cittadino scienziato” Biorn Jónsson – spiega Global Science – ha rielaborato i dati ottenuti dalla Juno Cam aumentandone il contrasto, il colore e le caratteristiche di ...

Eventi scientifici 2017 : la nuova Astronomia multimessaggero in testa a tutte classifiche : La nuova astronomia multimessaggero, nata con la prima osservazione delle onde gravitazionali generate dalla collisione di due stelle di neutroni, è al top di tutte le classifiche degli Eventi scientifici del 2017: dopo l’annuncio di Nature che l’aveva citata sia nella Top 10 degli Eventi sia in quella dei personaggi (Marica Branchesi) anche Science la mette al primo posto. Secondo la rivista, la scoperta delle onde gravitazionali ...

Onde gravitazionali : la nuova Astronomia l’evento scientifico del 2017 per Nature : La nuova astronomia, inaugurata dalla scoperta delle Onde gravitazionali generate dalla collisione di due stelle di neutroni, è l’evento scientifico dell’anno secondo la rivista Nature, insieme all’addio della sonda Cassini e all’oggetto comparso nel Sistema Solare nell’ottobre scorso. Grande riconoscimento quindi per il primo segnale di Onde gravitazionali, ascoltate dai rivelatori Ligo e Virgo, sia dai telescopi ...

'Io - italiana - nella top ten dei personaggi scientifici del 2017. Con Virgo stiamo vedendo l'alba della nuova Astronomia' : Dopo mesi di lavoro, "nei quali ogni giorno ci svegliavamo con dati nuovi", l'annuncio di quel risultato straordinario è stato dato a tutto il mondo il 16 ottobre scorso. Quel giorno Marica Branchesi ...