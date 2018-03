Astaldi si aggiudica due contratti per opere in Italia e sblocco megalotto Jonica : Astaldi si è aggiudicata in Italia lavori per 110 milioni di euro e con l'ultima delibera del CIPE il maxi lotto per la strada statale Jonica . Lo ha annunciato la società di costruzioni precisando di ...

Astaldi si aggiudica nuovo ordine negli States per 108 milioni di dollari : (Teleborsa) - Astaldi si è aggiudicato il contratto autostradale da 108 milioni di dollari, per la realizzazione di una tratta della Wekiva Parkway, in Florida negli Stati Uniti . Il nuovo contratto ...