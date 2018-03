Ascolti TV | Mercoledì 28 febbraio 2018

Ascolti TV | Mercoledì 21 febbraio 2018. Non decolla E’ arrivata la Felicità (13.7%). La Champions al 18.2% : E' arrivata la Felicità 2 - Claudio Santamaria Su Rai1 E’ arrivata la Felicità 2 ha conquistato 3.285.000 spettatori pari al 13.7% di share. Su Canale 5 l’incontri di Champions Shakhtar – Roma ha raccolto davanti al video 4.858.000 spettatori pari al 18.2% di share. Su Rai2 Elezioni Politiche 2018 – Conferenza Stampa ha interessato 439.000 spettatori pari all’1.7% di share. Su Italia 1 Le Iene show ha ...

Ascolti TV | Mercoledì 21 febbraio 2018 : E' Arrivata la Felicità 2 - Claudio Santamaria Su Rai1 E’ arrivata la felicità 2 ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 l’incontri di Champions Shakhtar – Roma ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Elezioni Politiche 2018 – Conferenza Stampa ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Le Iene show ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 ...

Ascolti TV | Mercoledì 14 febbraio 2018. Principe Libero chiude con il 25.5% - la Champions risponde con il 20.1% : Fabrizio De Andrè - Principe Libero Su Rai1 Francesco De Andrè – Principe Libero ha conquistato 6.207.000 spettatori pari al 25.5% di share. Su Canale 5 Paris Saint Germain – Real Madrid ha raccolto davanti al video 5.284.000 spettatori pari al 20.1% di share. Su Rai2 Prima o Poi mi Sposo ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha ...

Ascolti TV | Mercoledì 14 febbraio 2018 : Fabrizio De Andrè - Principe Libero Su Rai1 Francesco De Andrè – Principe Libero ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Paris Saint Germain – Real Madrid ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Prima o Poi mi Sposo ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video ...

Ascolti TV | Mercoledì 7 febbraio 2018. La seconda serata del Festival segna il 47.7%. Baglioni batte Conti in share ma non in valori assoluti : Festival di Sanremo 2018 - seconda serata Su Rai1 la seconda puntata del Festival di Sanremo 2108 ha conquistato 9.687.000 spettatori pari al 47.7% di share. Nel dettaglio la prima parte, in onda dalle 21.24 alle 23.53, è stata seguita da 11.458.000 spettatori (46.6%) e la seconda, in onda dalle 23.57 alle all’1.07 è stata seguita da 5.870.000 spettatori (52.9%). Qui il dettaglio degli Ascolti sanremesi di ieri Su Canale 5 Il Segreto ha ...

Ascolti TV | Mercoledì 7 febbraio 2018. La seconda serata del Festival segna il 47.7%. Baglioni batte Conti : Festival di Sanremo 2018 - seconda serata Su Rai1 la seconda puntata del Festival di Sanremo 2108 ha conquistato 9.687.000 spettatori pari al 47.7% di share. Nel dettaglio la prima parte, in onda dalle 21.24 alle 23.53, è stata seguita da 11.458.000 spettatori (46.6%) e la seconda, in onda dalle 23.57 alle all’1.07 è stata seguita da 5.870.000 spettatori (52.9%). Qui il dettaglio degli Ascolti sanremesi di ieri. Su Canale 5 Il Segreto ha ...

Ascolti TV | Mercoledì 7 febbraio 2018. La seconda serata del Festival segna il 47.7% : Festival di Sanremo 2018 - seconda serata Su Rai1 la seconda puntata del Festival di Sanremo 2108 - in onda dalle alle – ha conquistato 9.687.000 spettatori pari al 47.7% di share. Su Canale 5 Il Segreto ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Criminal Minds ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Seven ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto ...

Ascolti TV | Mercoledì 7 febbraio 2018 : Festival di Sanremo 2018 - Seconda serata Su Rai1 la seconda puntata del Festival di Sanremo 2108 - in onda dalle alle – ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Il Segreto ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Criminal Minds ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Seven ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al ...

Ascolti TV | Mercoledì 31 gennaio 2018. Coppa Italia 20.4% - 90 Special cala ancora (9%). Su Rai2 Maldamore 12.2% : 90 Special: Mara Venier e Cristiano Malgioglio Su Rai1 Milan – Lazio di Coppa Italia ha conquistato 5.392.000 spettatori pari al 20.4% di share. Su Canale 5 il nuovo appuntamento con Il Segreto ha raccolto davanti al video 2.767.000 spettatori pari all’11.1% di share. Su Rai2 Maldamore ha interessato 3.142.000 spettatori pari al 12.2% di share. Su Italia 1 la terza puntata di 90 Special ha intrattenuto 1.563.000 spettatori con il 9% ...

Ascolti TV | Mercoledì 31 gennaio 2018. Coppa Italia 20.4% - 90 Special cala ancora (9%) : 90 Special: Mara Venier e Cristiano Malgioglio Su Rai1 Milan – Lazio di Coppa Italia ha conquistato 5.392.000 spettatori pari al 20.4% di share. Su Canale 5 il nuovo appuntamento con Il Segreto ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Maldamore ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 la terza puntata di 90 Special ha intrattenuto 1.563.000 spettatori (9%). Su Rai3 Chi l’ha visto? ha ...

Ascolti TV | Mercoledì 31 gennaio 2018 : 90 Special: Mara Venier e Cristiano Malgioglio Su Rai1 Milan – Lazio di Coppa Italia ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 il nuovo appuntamento con Il Segreto ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Maldamore ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 la terza puntata di 90 Special ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Chi l’ha visto? ha raccolto davanti ...

Ascolti TV | Mercoledì 24 gennaio 2018. Meraviglie 22.8% - Il Segreto 11.8%. In calo 90 Special : Alberto Angela Su Rai1 Le Meraviglie – La Penisola dei Tesori – in onda dalle 21.25 alle 23.37 – ha conquistato 5.492.000 spettatori pari al 22.8% di share (la risposta di Angela alle polemiche sulle Dolomiti). Su Canale 5 il nuovo appuntamento con Il Segreto – in onda dalle 21.41 alle 23.36 – ha raccolto davanti al video 2.792.000 spettatori pari all’11.8% di share (qui le nostre considerazioni su Mediaset che se ...

Ascolti TV | Mercoledì 24 gennaio 2018. Meraviglie 22.8% - Il Segreto 11.8%. 90 Special cala : Alberto Angela Su Rai1 Le Meraviglie – La Penisola dei Tesori – in onda dalle 21.25 alle 23.37 – ha conquistato 5.492.000 spettatori pari al 22.8% di share (la risposta di Angela alle polemiche sulle Dolomiti). Su Canale 5 il nuovo appuntamento con Il Segreto – in onda dalle 21.41 alle 23.36 – ha raccolto davanti al video 2.792.000 spettatori pari all’11.8% di share (qui le nostre considerazioni su Mediaset che se ...

Ascolti TV | Mercoledì 24 gennaio 2018. Meraviglie 22.8% - Il Segreto 11.8%. 90 Special cala al 9.7% : Alberto Angela Su Rai1 Le Meraviglie – La Penisola dei Tesori – in onda dalle 21.25 alle 23.37 – ha conquistato 5.492.000 spettatori pari al 22.8% di share. Su Canale 5 il nuovo appuntamento con Il Segreto – in onda dalle 21.41 alle 23.36 – ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari all’11.8% di share. Su Rai2 Un Fidanzato per Mia Moglie ha interessato 1.545.000 spettatori pari al 6% di share. Su Italia 1 la ...