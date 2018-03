Ascolti Tv 28 Febbraio | AUDITEL La Coppa Italia su Rai 1 e Chi l' ha visto? sul podio

Ascolti TV | Mercoledì 28 febbraio 2018. In 6 - 3 mln per la Coppa Italia (24.4%) - Matrix 7% - Ghost 6.6% : Coppa Italia Su Rai1 la semifinale di Coppa Italia Lazio-Milan ha conquistato 6.348.000 spettatori pari al 24.4% di share. Su Canale 5 Matrix Prime ha raccolto davanti al videon 1.581.000 spettatori pari al 7% di share. Su Rai2 le Conferenze Stampa Elettorali ha interessato 434.000 spettatori pari all’1.6% di share. Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 2.421.000 spettatori (11.6%). Su Rai3 Chi l’ha visto? ha raccolto davanti al video ...

Ascolti tv ieri - Lazio Milan vs Matrix vs Le iene show | Dati Auditel 28 febbraio 2018 : Quali sono stati gli esiti degli Ascolti tv di ieri, 28 febbraio? La semifinale della Tim Cup Lazio vs Milan, trasmessa su Rai 1, avrà tenuto incollati al piccolo schermo la gran parte degli italiani o avrà avuto la meglio uno dei programmi targati Mediaset come ad esempio Matrix in prime time? Scopriamolo assieme leggendo tutti i Dati Auditel di ieri. Ascolti tv ieri, 28 febbraio RAI 1. È stata sofferta da entrambi gli schieramenti in campo la ...

Ascolti TV 27 FEBBRAIO - AUDITEL/ Bene L’Isola dei famosi nel daytime Canale 5 al top : ASCOLTI tv, AUDITEL: L’Isola dei famosi al top, Bene Harry Potter e Floris. Andiamo a scoprire chi ha vinto la battaglia degli ASCOLTI nella serata di ieri, martedì 27 FEBBRAIO(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 12:06:00 GMT)

Ascolti TV | Martedì 27 febbraio 2018. L’Isola al 23.8% - E’ Arrivata la Felicità 12.1% : Isola dei Famosi 2018 Su Rai1 E’ Arrivata la Felicità 2 ha conquistato 2.993.000 spettatori pari al 12.1% di share. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi 2018 ha raccolto davanti al video 4.501.000 spettatori pari al 23.8% di share. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ha interessato 1.734.000 spettatori pari al 7.3% di share. Su Italia 1 Harry Potter e il Principe Mezzosangue ha intrattenuto 1.896.000 spettatori (8.3%). Su Rai3 #CartaBianca ...

Ascolti tv ieri - È arrivata la felicità vs l’Isola dei famosi | Auditel 27 febbraio 2018 : Come si saranno evoluti i dati Auditel di ieri sera, 27 febbraio 2018? Le nuove puntate della fiction Rai “È arrivata la felicità” avranno allietato il vostro martedì sera o la maggior parte di voi avrà preferito “L’Isola dei famosi” su Canale 5? Non ci resta che scoprirlo con tutti gli Ascolti tv ieri. Ascolti tv ieri, 27 febbraio -note: I dati Auditel saranno rilasciati alle ore 10.00- RAI 1. Approda al quinto ...

Ascolti de La mossa del cavallo del 26 febbraio - sulla scia di Montalbano : la conferma del successo di Camilleri : Buoni gli Ascolti de La mossa del cavallo - C’era una volta Vigata, in onda ieri sera su Rai1. Il film tv, tratto dai romanzi di Andrea Camilleri, ha avuto un ottimo riscontro da parte del pubblico orfano de Il Commissario Montalbano. La trasposizione televisiva ha infatti conquistato 7.966.000 spettatori pari al 32.3% di share. I numeri strabilianti confermano il genio letterario di Camilleri, un autore moderno che ha saputo raccontare la ...

Ascolti TV | Lunedì 26 febbraio 2018. Boom per La Mossa del Cavallo (32.3%). Floppano gli approfondimenti elettorali (Rai 2 1.7%-2% - Matrix 7.6%) : La Mossa del Cavallo - Michele Riondino Su Rai1 La Mossa del Cavallo – C’era una volta Vigata ha conquistato 7.966.000 spettatori pari al 32.3% di share. Su Canale 5 Matrix Prime – La Sfida dei Leader ha raccolto davanti al video 1.652.000 spettatori pari al 7.6% di share. Su Rai2 Elezioni Politiche 2018 – Conferenza Stampa ha interessato 484.000 spettatori pari all’1.7% di share nella prima parte e 440.000 (2%) ...

