Arsenal-Manchester City 0-3 in diretta | risultato LIVE Fine primo tempo

Manchester City umiliante : prima Bernardo Silva - poi David Silva - Arsenal al tappeto [VIDEO] : Il Manchester City sta strapazzando l’Arsenal. Negli ultimi giorni ha rifilato alla squadra di Wenger un 3-0 in Carabao Cup ed oggi in Premier League i Citizens sono già in vantaggio di due reti ad Emirates. Il primo gol di Bernardo Silva è stato una perla, ma il secondo forse lo è stato ancor di più. Azione favolosa sull’asse Sanè-Aguero, conclusa da David Silva in maniera perfetta. Cech può far ben poco al cospetto di questa ...

Diretta/ Arsenal-Manchester City - risultato live 0-0 - streaming video e tv : Kompany rischia l'autogol : Diretta Arsenal Manchester City, info streaming video e tv: 4 giorni dopo la finale di Carabao Cup le due squadre si ritrovano in Premier League.

Manchester City in vantaggio sull’Arsenal : gol favoloso di Bernardo Silva - la curiosità sono le linee blu [VIDEO] : Manchester City in vantaggio dopo soli 15 minuti sull’Arsenal. Dopo il dominio in Carabao Cup dello scorso weekend, le stesse due squadre si stanno affrontando in Premier League ad Emirates. Una stranezza balza subito agli occhi, vale a dire le linee blu del campo, probabilmente per prevenire eventuale caduta di neve sul terreno di gioco. Il Manchester City è passato come detto in vantaggio con una rete di Bernardo Silva davvero splendida, ...

Arsenal-Manchester City 0-0 in diretta : risultato LIVE : LE FORMAZIONI UFFICIALI Arsenal , 4-2-3-1, : Cech; Bellerin, Mustafi, Koscielny, Kolasinac; Ramsey, Xhaka; Mkhitaryan, Ozil, Welbeck; Aubameyang. Manchester City , 4-3-3, : Ederson; Walker, Kompany, ...

Probabili Formazioni Arsenal-Manchester City - Premier League 01-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Arsenal-Manchester City, Premier League 2017/2018, Ore 20.45: Assente Monreal nei Gunners, Cityzens con il dubbio Fernandinho. Dopo appena 4 giorni si riaccende la sfida tra Arsenal e Manchester City, che si sfidano all’Emirates Stadium per il 28°turno di Premier League. Arsenal che viene dalla sconfitta proprio nella finale contro il City, ma che dovrà cercare di prendere in ogni modo i 3 punti per ...

