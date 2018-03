Arrestati giudice e imprenditore Ricucci

Corruzione : Arrestati un giudice e imprenditore Ricucci : Secondo gli inquirenti avevano raggiunto un accordo che prevedeva l'aggiustamento di una sentenza in cambio di denaro o altre utilità. In cella anche Liberato Lo Conte - L' imprenditore Stefano Ricucci ...

Regali e denaro per "pilotare" sentenze tributarie : Arrestati giudice e imprenditore Stefano Ricucci : Dai documenti sequestrati un anno e mezzo fa, è emerso che il magistrato ribaltò, a favore della società di Ricucci il precedente provvedimento emesso dalla commissione tributaria provinciale. In cambio, scrive il Gip, avrebbe avuto "Regalie e disposizioni economiche di favore" consistenti tra l'altro, nel pagamento di cene e serate in hotel, ristoranti e locali notturni romani