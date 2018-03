Armi | Donald Trump promette nuove leggi

Armi IN USA/ Se Blackrock conta più di Donald : Mentre non è chiaro come Trump intenda rispondere al problema delle ARMI negli Usa, Blackrock mette sotto pressione le aziende che le producono. MAURO ARTIBANI(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 06:09:00 GMT)ARMI IN USA/ Una guerra di due "partiti" dove uno vuole annientare l'altro, di R. ManiscalcoSPILLO/ Il “cerino” che aiuta la crisi (e toglie soldi allo Stato), di M. Artibani

USA - la proposta choc di Donald Trump sulle Armi per fermare le stragi nelle scuole : USA, la proposta choc di Donald Trump sulle armi per fermare le stragi nelle scuole Genitori delle vittime e studenti alla Casa Bianca testimoniano dopo l’ennesimo massacro in una scuola (quello avvenuto il giorno di San Valentino in una scuola di Parkland, in Florida). Trump promette più controlli e non esclude l’ipotesi armare gli insegnanti […] L'articolo USA, la proposta choc di Donald Trump sulle armi per fermare le stragi ...

Donald Trump ha detto di voler vietare i "bump stocks" - i dispositivi che aumentano la frequenza di spari delle Armi : Donald Trump ha detto di aver dato mandato al procuratore generale degli Stati Uniti Jeff Sessions – più o meno il corrispettivo del nostro ministro della Giustizia – di proporre delle leggi che rendano illegali i cosiddetti "bump stocks", i dispositivi per

