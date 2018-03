Anticipazioni Uomini e Donne | Gemma reagisce dopo la doccia di Tina

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni - Nicolò Brigante e Virginia : una sentenza che non piace (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono Classico. Grandi novità in vista per i quattro tronisti: Nilufar, Mariano, Nicolò e Sara faranno la loro scelta in diretta?(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 19:50:00 GMT)

Anticipazioni Uomini e Donne : arriva una segnalazione su Mariano : Mariano Catanzaro di Uomini e Donne smascherato? Ieri pomeriggio è andata in onda la seconda e ultima puntata della settimana del Trono Classico di Uomini e Donne. E in questa occasione Mariano Catanzaro ha fatto una clamorosa rivelazione, che ha lasciato tutti senza parole, Maria De Filippi compresa. Cosa ha detto? Il giovane tronista ha svelato di essere stato contattato nei giorni scorsi da alcune agenzie. Agenzie che pare gli abbiano ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Mariano Catanzaro non convince : critiche per il tronista (Trono Classico) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono Classico. Grandi novità in vista per i quattro tronisti: Nilufar, Mariano, Nicolò e Sara faranno la loro scelta in diretta?(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 14:28:00 GMT)

Uomini e Donne Anticipazioni : Anna chiude con Valter per Giorgio? : Anna Tedesco lascia Valter a UeD per colpa di Giorgio Manetti? Nuovo scossone per il Trono Over di Uomini e Donne. Le mosse di Anna Tedesco e Giorgio Manetti nel segmento senior della trasmissione continueranno a scatenare un putiferio in studio, portando Gianni Sperti a un duro scontro con la dama e il cavaliere. Le anticipazioni di Uomini e Donne sulla puntata che andrà in onda oggi pomeriggio, a partire dalle 14.45, svelano che Anna Tedesco ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni - colpo di scena per i tronisti : scelte in diretta? (Trono Classico) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono Classico. Grandi novità in vista per i quattro tronisti: Nilufar, Mariano, Nicolò e Sara faranno la loro scelta in diretta?(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 05:05:00 GMT)

Uomini e Donne Anticipazioni : Sara Affi Fella bacia Luigi Mastroianni : Uomini e Donne anticipazioni, Sara Affi Fella avvistata in esterna con Luigi Matroianni: scatta il bacio Luigi Mastroianni è sicuramente uno dei corteggiatori di Sara Affi Fella che più ha conquistato il pubblico di Uomini e Donne quest’anno. Il ragazzo siciliano si è fin da subito dichiarato per la tronista, trovandosi spesso a discutere con […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: Sara Affi Fella bacia Luigi Mastroianni ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni - la dedica speciale di Gemma Galgani (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni Trono Over. Gemma Galgani pronta a voltare pagina: la dama dice addio a Giorgio Manetti e il motivo è molto chiaro...(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 17:17:00 GMT)

Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Classico - video Anticipazioni : situazioni scomode e tanti ospiti : Uomini e Donne, Oggi 27 febbraio 2018 in onda il Trono Classico. Nicolò Brigante rivuole Marta che non torna per paura di Tina. Mariano fa un'importante confessione(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 13:02:00 GMT)

Anticipazioni Uomini e Donne : Virginia lascia il programma : Virginia Stablum delusa a Uomini e Donne: l’addio a Nicolò Brigante Il trono di Nicolò Brigante vedrà oggi pomeriggio “decimate” le sue corteggiatrici. La seconda parte del Trono Classico di Uomini e Donne, in onda a partire dalle 14.45 su Canle5, verterà infatti sui due tronisti. Mariano Catanzaro e Nicolò Brigante saranno al centro dell’appuntamento del martedì. A far discutere però sarà in particolare il 23enne ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Gemma Galgani chiude con Giorgio : svelato il motivo! (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni Trono Over. Gemma Galgani pronta a voltare pagina: la dama dice addio a Giorgio Manetti e il motivo è molto chiaro...(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne Anticipazioni - nuovi tronisti uomini : la richiesta dei fan : uomini e Donne, nuovi tronisti: il pubblico vuole Giordano Mazzocchi e Luigi Mastroianni Durante il trono di Sara Affi Fella e Nilufar Addati, i fan hanno messo gli occhi su due corteggiatori in particolare. I nuovi protagonisti di uomini e Donne sono infatti Giordano Mazzocchi e Luigi Mastroianni. Entrambi stanno dimostrando di essere realmente interessati […] L'articolo uomini e Donne anticipazioni, nuovi tronisti uomini: la richiesta ...

Uomini e Donne Anticipazioni : Sara si riprende Lorenzo : Lorenzo Riccardi torna a corteggiare Sara Affi Fella a UeD Lorenzo Riccardi tornerà sui sui passi a Uomini e Donne. Oggi pomeriggio la settimana nel talk dei sentimenti Mediaset aprirà all’insegna dei colpi di scena. Sara Affi Fella riuscirà a riprendersi Lorenzo Riccardi, sfilandolo sotto il naso di Nilufar Addati. La puntata del Trono Classico, in onda oggi pomeriggio a partire dalle 14.45, mostrerà infatti un’esterna tra Lorenzo ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Tina Cipollari nuova tronista : la reazione di Gemma Galgani (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono over. Tina Cipollari è la nuova tronista, qual è stata la reazione di Gemma Galgani? Il sogno del pubblico...(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Lorenzo Riccardi vuole il trono? Prona la mossa di Sara (Trono Classico) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono classico. Lorenzo Riccardi vuole il trono? La confessione in studio allerta Sara Affi Fella ma il colpo di scena è dietro l'angolo(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 05:05:00 GMT)