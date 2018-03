Anticipazioni Don Matteo 11 | Seba nasconde un segreto

Don Matteo 11 - Anticipazioni puntata del primo marzo : c’è anche Carlo Conti : Archiviati i primi sei episodi (i cui ascolti hanno confermato il gradimento ormai pluridecennale del pubblico per il personaggio), giovedì 1 marzo alle 21.25 su Rai1 torna la storica serie con la nuova serata dell’ultima stagione sulle peripezie del sacerdote, interpretato da Terence Hill. Va ovviamente avanti la trama “orizzontale”, quella che si dipana di puntata in puntata e che regola le azioni dei personaggi – ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Gemma reagisce dopo la doccia di Tina : Gemma Galgani dopo la doccia di Tina Cipollari: la reazione a UeD La puntata di ieri pomeriggio di Uomini e Donne si è chiusa con un colpo di scena e un’anticipazione su quanto andrà in onda oggi pomeriggio. Il secondo appuntamento settimanale con il Trono Over inizierà con uno scontro verbale tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. La bionda opinionista non si limiterà alle parole, ma passerà ai fatti. dopo essere uscita dallo studio, la ...

Don Matteo 11 – Settima puntata del 1 marzo 2018 – Anticipazioni e trama. : E sono 11, pressochè un record per una fiction a lunga serialità. E gli ascolti sono sempre altissimi, un vero record per una lunga serialitù. Una media di 7 milioni di telespettatori e uno share medio intorno al 29%. Questa sera nuove avventure, la Settima puntata di Don Matteo, la popolare fiction di Raiuno con […] L'articolo Don Matteo 11 – Settima puntata del 1 marzo 2018 – Anticipazioni e trama. sembra essere il primo su Un Due Tre ...

Anticipazioni Uomini e Donne : arriva una segnalazione su Mariano : Mariano Catanzaro di Uomini e Donne smascherato? Ieri pomeriggio è andata in onda la seconda e ultima puntata della settimana del Trono Classico di Uomini e Donne. E in questa occasione Mariano Catanzaro ha fatto una clamorosa rivelazione, che ha lasciato tutti senza parole, Maria De Filippi compresa. Cosa ha detto? Il giovane tronista ha svelato di essere stato contattato nei giorni scorsi da alcune agenzie. Agenzie che pare gli abbiano ...

Uomini e Donne Anticipazioni : Anna chiude con Valter per Giorgio? : Anna Tedesco lascia Valter a UeD per colpa di Giorgio Manetti? Nuovo scossone per il Trono Over di Uomini e Donne. Le mosse di Anna Tedesco e Giorgio Manetti nel segmento senior della trasmissione continueranno a scatenare un putiferio in studio, portando Gianni Sperti a un duro scontro con la dama e il cavaliere. Le anticipazioni di Uomini e Donne sulla puntata che andrà in onda oggi pomeriggio, a partire dalle 14.45, svelano che Anna Tedesco ...

Uomini e Donne Anticipazioni : Sara Affi Fella bacia Luigi Mastroianni : Uomini e Donne anticipazioni, Sara Affi Fella avvistata in esterna con Luigi Matroianni: scatta il bacio Luigi Mastroianni è sicuramente uno dei corteggiatori di Sara Affi Fella che più ha conquistato il pubblico di Uomini e Donne quest’anno. Il ragazzo siciliano si è fin da subito dichiarato per la tronista, trovandosi spesso a discutere con […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: Sara Affi Fella bacia Luigi Mastroianni ...

