Animali | primo convegno nazionale sulla conservazione degli orsi in Myanmar

(Di giovedì 1 marzo 2018) Istituto Oikos lavora nella Regione del Rakhine dal 2016 per proteggere l’orso malese, o orso del sole (Helarctos malayanus), una delle specie di orso meno conosciute al mondo. Classificata come vulnerabile dalla Lista Rossa della IUCN, la specie è gravemente minacciata dalla perdita di habitat e dal bracconaggio. Ecco perché Istituto Oikos si impegna a proteggere il Sun bear e i suoi habitat in, il paese che si stima abbia il maggior numero di esemplari del Sudest Asiatico, ma l’esatta distribuzione è ancora scuonosciuta – attraverso una serie di attività integrate. A cominciare dall’acquisizione di informazioni sullo stato e la distribuzione della specie: Istituto Oikos è infatti la prima organizzazione a condurre uno studio scientifico e sistematico nella zona. Lavora poi per migliorare la capacitàattori locali nel gestire in maniera sostenibile le foreste e per ...