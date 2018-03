Milena Gabanelli : "Le elezioni? Andate a votare - magari scheda bianca. Altrimenti non vi lamentate" : Milena Gabanelli invita i cittadini a non rimanere a casa il 4 marzo. In'intervista rilasciata al programma di Radio Cusano Campus,Ecg, la giornalista ha espresso la sua opinione sulle elezioni di domenica prossima, che definisce "tra le peggiori che io ricordi". Poiché l'astensione potrebbe essere alta, Gabanelli spiega perché, a suo parere, è più utile votare scheda bianca, piuttosto che disertare le urne."La ...

Elezioni - Di Battista nel paese natale di Renzi : “Anche qui a Rignano voto di scambio - Andate a votare” : “Il voto di scambio è anche qui a Rignano sull’Arno, per questo dovete andare a votare. Più cittadini andranno a votare e più l’incidenza del voto controllato diminuirà. Chi pensa di non andare a votare fa il più grande favore ai politici”. Lo ha detto Alessandro Di Battista a margine di una iniziativa elettorale M5s a Rignano sull’Arno, paese in provincia di Firenze, dove ha origini e vive la famiglia del ...

Andate a votare - il 4 marzo rischia di esserci un referendum sul ‘fascio-leghismo’ : Si può ancora evitare la vittoria della destra alle elezioni italiane. Direi quasi che dipende dai fuorisede. Se noi non candidati, se noi che non ci riconosciamo nell’offerta politica, se noi che siamo stati con le manifestazioni antirazziste di questi o altri giorni, se noi “scendiamo in campo” possiamo provocare quella partecipazione in più che evita all’alleanza forzaitalia-lega- fratelliditalia la maggioranza ...

Lo streaming Video - Dal mercato settimanale di Lentini il M5S ai cittadini... il 4 marzo Andate a votare : Dal mercato di Lentini Maria Marzana, Maria Cunsolo Filippo, Scerra M5S , 1, , Copia, Dal mercato di Lentini Maria Marzana, Maria Cunsolo Filippo, Scerra M5S , 2, , Copia, Dal mercato di Lentini Maria ...

Emma Bonino come Elsa Fornero : 'Cari ragazzi non siete bravi e nemmeno talentuosi. Almeno Andate a votare' : ' Cari ragazzi italiani, voi non siete stati bravi a nascere in Italia. Non siete stati talentuosi a vivere in una famiglia che vi compra i vestiti e vi manda a scuola. Avete avuto solo fortuna. Il ...

Emma Bonino : "Cari ragazzi - non siete stati bravi a nascere in Italia. Assumetevi responsabilità : Andate a votare" : "Cari ragazzi italiani, voi non siete stati bravi a nascere in Italia. Non siete stati talentuosi a vivere in una famiglia che vi compra i vestiti e vi manda a scuola. Avete avuto solo fortuna. Il minimo che possiate fare è assumervi qualche responsabilità, compresa quella di votare".Il messaggio ai più giovani, Emma Bonino lo rilascia su Vanity Fair. La rivista ha intervistato la radicale, che guiderà alle prossime ...

L'arcivescovo di Milano ai diciottenni : "Andate a votare - con l'astensionismo non si cambia niente" : E chi può avviare un cambiamento se non uomini e donne che si fanno avanti e hanno dentro la voglia di mettere mano all'impresa di aggiustare il mondo? Mi torna in mente il discorso di Pericle agli ...

Elezioni : arcivescovo Milano a diciottenni - Andate a votare : Ma ora - ha sottolineato monsignor Delpini - è necessario che le cose cambino, perché la politica è l'esercizio della responsabilità per il bene comune e per il futuro del Paese". "Voi potete ...

Sergio Mattarella - il discorso di fine anno : 'Andate a votare' : L'importanza della Costituzione, del voto, dell'ambiente e del lavoro. Sono questi i temi toccati dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo discorso di fine anno . Dieci minuti in cui ...