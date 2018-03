Allerta neve e allarme per il gelicidio : Ghiaccio sull’asfalto, tre incidenti in A12. Nel capoluogo ligure aule aperte per il personale Ata e per gli addetti ai seggi. Per gli insegnanti «decidono direttori didattici e presidi», ha detto Bucci. Treni, venerdì in Liguria circola l’80% dei “regionali” |

Allerta Meteo - Scirocco dopo il Burian : ancora NEVE al Nord - maltempo al Centro/Sud. Nuovo avviso della protezione civile : Allerta Meteo – Un intenso flusso di correnti miti avanza da ovest, andando progressivamente a sostituire la massa d’aria fredda di origine artica giunta sull’Italia nei giorni scorsi, causando tempo instabile nelle regioni Centro-meridionali, ma favorendo ancora nevicate, fino a quote di pianura, sulle regioni settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con ...

Allerta Meteo - Italia stretta nella morsa di Burian e Scirocco : al Nord tanta neve con -4°C in pianura - gelicidio al Centro mentre al Sud piove con +10°C a 2.000 metri : 1/49 ...

Allerta Meteo Toscana : criticità per neve e ghiaccio fino a domani 2 Marzo : La Sala operativa della protezione civile regionale, in considerazione del transito di una perturbazione che durerà fino a tutto domani in Toscana, conferma il codice arancione per neve fino alla mezzanotte di oggi, giovedì 1 Marzo, per le zone appenniniche settentrionali, mentre quello giallo, per neve, è prorogato fino alla mezzanotte di domani, venerdì 2 Marzo, sulla dorsale appenninica e nei fondovalle di Lunigiana, Garfagnana e Alto ...

Allerta Meteo Veneto : criticità per gelo e neve anche domani 2 Marzo : neve e gelo in Veneto anche domani: la fase più intensa è prevista tra giovedì e le prime ore di venerdì 2 Marzo. Il Centro decentrato della Protezione civile del Veneto, in considerazione delle previsioni Meteorologiche diffuse dal centro Arpav di Teolo che segnalano nevicate e gelate in particolare in pianura, invita tutti gli enti interessati ad attivarsi con mezzi e materiali per garantire viabilità e sicurezza. Lo stato di attenzione ...

Allerta Meteo Lombardia : criticità “gialla” per rischio neve dalla mezzanotte : La sala operativa della protezione civile della Regione Lombardia ha emesso un’Allerta Meteo criticità “gialla” per rischio neve su tutta la regione dalla mezzanotte, eccetto per la zona omogenea NV-20 (Appenino pavese, provincia di Pavia), dove l’Allerta scatterà alle 21 di questa sera. Atteso il passaggio di una nuova veloce perturbazione da ovest verso est. Dal mattino e fino al tardo pomeriggio/sera di domani, 2 ...

Allerta Meteo Liguria : domani 2 Marzo ancora criticità “arancione” per neve : La protezione civile della Liguria ha diramato un’Allerta Meteo per neve: nel ponente la criticità resta “gialla” fino alle 18 di oggi lungo la costa, mentre nell’entroterra è “gialla” fino alle 15 di domani, venerdì 2 Marzo, e diventa “arancione” domani fino alle 15. Nel Genovese l’Allerta “arancione” è stata prorogata dalle 18 fino alle 20 di oggi, e diventa “gialla” ...

Allerta Meteo - forte maltempo in tutt’Italia tra NEVE - GELICIDIO e SCIROCCO : scuole chiuse anche Venerdì 2 Marzo in molti Comuni [ELENCO LIVE] : Allerta Meteo – scuole chiuse anche domani, Venerdì 2 Marzo, in molti Comuni d’Italia a causa della forte ondata di maltempo in atto, provocata dallo SCIROCCO caldo-umido in scorrimento sull’aria fredda portata nei giorni scorsi dal gelido Burian siberiano. L’Allerta è elevata soprattutto per il Nord, dove continuerà a nevicare anche nei prossimi giorni. Di seguito pubblichiamo l’elenco dei Comuni in cui le scuole ...

Allerta Meteo - “Bomba di NEVE” in atto al Nord. Continuerà a nevicare anche Venerdì 2 e Sabato 3 Marzo - i DETTAGLI : Allerta Meteo – Ore di nevicate estese al Nord, queste in corso e per tutt’oggi. Accumuli fino a 10/15 cm sulle pianure centro orientali, soprattutto tra bassa Lombardia, basso Veneto, pianure emiliane. Neve più intensa su Centro Sud Emilia Romagna, specie verso le aree appenniniche, qui anche con 20/30 cm entro mezzanotte. Neve nell’ordine di qualche centimetro sul resto dei settori, meno sulle pianure centro occidentali piemontesi in ...