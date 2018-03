huffingtonpost

: Allarme preventivo di Cantone - HuffPostItalia : Allarme preventivo di Cantone - alcinx : RT @HuffPostItalia: Allarme preventivo di Cantone - sadape54 : RT @HuffPostItalia: Allarme preventivo di Cantone -

(Di giovedì 1 marzo 2018) Di anticorruzione "se n'è parlato pochissimo. Ma in compenso sono stati affrontati temi che potrebbero incidere, a seconda delle scelte, sulla corruzione stessa, dal codice degli appalti, alla semplificazione delle gare, dagli interventi sul terremoto alla sburocratizzazione. S'è parlato perfino di abolizione dell'Anac". Così Raffaelein un'intervista a Repubblica."Una retromarcia sarebbe davvero impensabile. L'Anac ormai è diventato un modello internazionale, sarebbe un peccato fermarsi adesso e cancellarlo. E poi sarebbe difficile ripartire le tante competenze che via via ci sono state attribuite". E consiglia al prossimo Parlamento "di non intervenire più sugli aspetti penali, ma di lavorare a una legge sulle lobby e a una sui finanziamenti alle fondazioni e alle associazioni para politiche".Sul M5s:"Ho sempre pensato che il livello di ...