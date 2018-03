Ai Del Vecchio 800 mln all'anno Luxottica-Essilor è un'Eldorado Ok dell'Antitrust Ue alle nozze : Doppio importante via libera, per di più incondizionato, alla fusione tra l’italiana Luxottica e la francese Essilor, destinata a dar vita entro giugno (non appena arriverà anche l’approvazione delle autorità cinesi) ad un colosso dell’occhialeria mondiale da 17 miliardi di euro di fatturato, con una capitalizzazione di borsa che sfiorerà i 49 miliardi. Leonardo Del Vecchio sarà il primo azionista con una quota non inferiore al 31% che varrà non ...

Mondiali 2021 Cortina e viabilità. Mauro De Carli : 'No al prolungamento Dell'autostrada. Un progetto vecchio non in linea con una visione ... : 'I due interventi prosegue il sindacalista che evidenziano più una necessità di primogenitura sugli stessi temi che la concreta voglia di lavorare in sinergia sullo sviluppo dell'economia provinciale,...

Gianni Letta tira fuori dal cassetto un vecchio sogno di Matteo Renzi : portare la Ragioneria Dello Stato a Palazzo Chigi : Mentre, fuori, centrodestra e centrosinistra si danno battaglia sul campo minato della campagna elettorale, Gianni Letta tira fuori dal cassetto un vecchio sogno di Matteo Renzi: portare la Ragioneria dello Stato a Palazzo Chigi.Non sarà il patto del Nazareno, non si potrà (ancora) parlare di larghe intese, ma certo che questo "sogno" in comune tra uno degli uomini più vicini a Silvio Berlusconi e il segretario del Pd, fa ...

Milano positiva assieme ai mercati Del Vecchio Continente : Teleborsa, - Acquisti sui listini azionari europei , in attesa della diffusione dell'indice Zew della Germania, indicatore anticipatore del sentiment dell'economia nei prossimi mesi. Lieve calo dell' Euro / Dollaro USA , che scende a quota 1,236. Seduta in frazionale ribasso per l' oro , che lascia sul parterre lo 0,29%. Prevale la cautela sul mercato ...

Il nuovo boom Del vinile : la clamorosa rivincita Del "vecchio" 33 giri : Un oggetto del Novecento, sorpassato dal cd e dalla musica liquida in formato streaming. A salvarlo dall'estinzione, qualche anno fa, è stata una silenziosa quanto tenace ribellione all'impalpabilità ...

Roger Federer è di nuovo al primo posto Della classifica ATP dei tennisti professionisti (ed è il più vecchio Della storia) : Il tennista svizzero Roger Federer è tornato al primo posto della classifica ATP, la più importante per i professionisti, dopo aver battuto l’olandese Robin Haase nei quarti di finale del torneo di Rotterdam. Federer ha superato lo spagnolo Nadal, ed The post Roger Federer è di nuovo al primo posto della classifica ATP dei tennisti professionisti (ed è il più vecchio della storia) appeared first on Il Post.

Sergio Vecchio : un guerriero in difesa Della bellezza : ... Enzo Cursaro, Alfonso Andria, Angelo Trimarco, Alfonso Amendola, Lelio Schiavone e Antonio Adiletta, Loredana Gigliotti e Pino Latronico, la direttrice del Sabatini-Menna Ester Andreola, il mondo ...

Video Del duetto di Roberto Vecchioni e Baglioni a Sanremo 2018 in Samarcanda tra “musica e parole” : Il duetto di Roberto Vecchioni e Baglioni a Sanremo 2018 ci riporta indietro nel tempo, grazie all'introduzione di Michelle Hunziker che ci accompagna nel grande racconto di Samarcanda. Il brano scelto è certamente uno dei rappresentativi del cantautore milanese, che in moltissime delle sue ospitate televisive sceglie proprio di portare la sua maniera di esorcizzare la morte con una canzone ormai storica per la canzone italiana. Non poteva ...

Roberto Vecchioni/ Samarcanda - svelato il significato Della canzone (Sanremo 2018) : Roberto Vecchioni ospite durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2018 che andrà in onda oggi, mercoledì 7 febbraio: il duetto con Claudio Baglioni per il prof.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 00:28:00 GMT)

Roberto Vecchioni / Dopo “Chiamami ancora amore” il prof Della musica torna al Festival (Sanremo 2018) : Roberto Vecchioni ospite durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2018 che andrà in onda oggi, mercoledì 7 febbraio: il duetto con Claudio Baglioni per il prof.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 15:59:00 GMT)

Scaletta Della seconda serata Del Festival di Sanremo 2018 - Vecchioni tra gli ospiti : ordine di esibizione di Campioni e Nuove Proposte il 7 febbraio : Svelati gli ospiti e la Scaletta completa della seconda serata del Festival di Sanremo 2018, in scena oggi, mercoledì 7 febbraio, al Teatro Ariston di Sanremo e in diretta su Rai 1. A condurre la serata sarà il direttore artistico Claudio Baglioni, accompagnato sul palco da Michelle Hunziker e da Pierfrancesco Favino. Dopo il debutto da record della prima serata, nella seconda serata si dimezzano i Big in gara nella categoria dei Campioni ma ...

MARCO DelVECCHIO CONTRO DANCE DANCE DANCE/ Eliminato dal talent : "Bluff bluff bluff" - poi fa il dito medio... : MARCO DELVECCHIO CONTRO DANCE DANCE DANCE: l'ex giocatore della Roma è stato Eliminato dal programma di Andrea Delogu. Sui social sfoga tutta la sua insoddisfazione, foto(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 06:13:00 GMT)

Pesanti perdite per i listini Del Vecchio Continente : Teleborsa, - Giornata da dimenticare per le borse europee , sulla scia delle Pesanti perdite messe a segno da Wall Street. A spaventare gli investitori è la ripresa dell'inflazione negli Stati Uniti, ...