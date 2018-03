Agrigento | tribunale condanna Miur | “Mancanza di insegnanti di sostegno discriminatoria

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 marzo 2018) Discriminazione. E’ questa la parola usata dal giudice monocratico Valentina Stabile deldi Sciacca, nei confronti del ministero dell’Istruzione che non ha garantito l’insegnante diad un bambino di tre anni affetto da una grave forma di autismo. Il ricorso, proposto dagli avvocati Giuseppe Livio e Giuseppe Impiduglia, ha stabilito che l’attribuzione a uno studente disabile di un numero di ore discolastico inferiore rispetto a quello ritenuto necessario dal competente organo collegiale costituisce “una lesione certa del diritto fondamentale all’istruzione e all’educazione in condizioni di parità con gli alunni normodotati”. Una vittoria per i legali ma anche per i genitori del piccolo che saranno risarciti di mille euro per ogni mese di mancanza dell’insegnante di. Un’odissea terminata con l’ordine da parte del giudice di “cessare la condotta ...