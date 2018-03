Aferpi | Calenda | si sblocca situazione | raggiunto importante risultato

Aferpi : Calenda - gran lavoro tecnici - strada ancora lunga per rilancio : Roma, 1 mar. (AdnKronos) - "Dopo molte ore-giorni di negoziato raggiunto accordo per passaggio acciaierie Piombino a gruppo JWS. gran lavoro tecnici Mise e Regione Toscana. strada ancora lunga per il rilancio . Governo continuerà a vigilare". Così il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda s

Aferpi a Jindal. Calenda - closing marzo : ANSA, - ROMA, 22 FEB - L'accordo per la cessione di Aferpi da Cevital a Jindal "sarà firmato domani mattina per ragioni di fuso orario e il closing è previsto entro fine marzo ". Lo ha annunciato il ...

Aferpi : Calenda - c’è accordo Cevital-Jindal sono soddisfatto : Roma, 22 feb. (AdnKronos) – “Domani ci sarà la firma ufficiale dell’accordo per un problema di fuso orario. Il closing è previsto entro fine marzo e io sono soddisfatto anche se in questi casi bisogna essere ancora prudenti e seguire la vertenza passo dopo passo”. Così il ministro dello sviluppo Carlo Calenda annuncia e commenta l’accordo tra Cevital e Jindal per la cessione del sito industriale ex Lucchini di ...