OROSCOPO - CLASSIFICA SETTIMANALE/ Paolo Fox - 26 febbraio-4 marzo 2018 : Sagittario - Leone e Acquario : Nella CLASSIFICA dei segni stilata da Paolo Fox a Mezzogiorno in Famiglia e Dipiù TV per la settimana dal 26 febbraio al 4 marzo: fortuna per Cancro, Scorpione, Capricorno e Pesci.(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 17:08:00 GMT)

Acquario : “Sii ostinato negli obiettivi ma flessibile nei metodi”, è il messaggio che ho letto sulla maglietta di una ragazza. È il miglior consiglio possibile per te ora. Per fartelo capire ancora meglio aggiungo questa citazione dell’esperto... Leggi

Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 20 febbraio 2018 : Acquario - Pesci e Toro al top : Paolo Fox, Oroscopo Oggi 20 febbraio 2018. Previsioni segno per segno: Pesci novità in arrivo in amore, Toro periodo positivo, Ariete al top. Scorpione in amore recupero lento(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 20:08:00 GMT)

Paolo Fox/ Oroscopo oggi 19 febbraio 2018 : Acquario e Toro al top : Oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 19 febbraio 2018. Previsioni del giorno: crescita per l'Acquario, inizio complicato per la Bilancia per quanto riguarda il lavoro.(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 19:09:00 GMT)

PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 19 febbraio 2018 : cresce l'Acquario - complicazioni per la Bilancia : Oroscopo di PAOLO Fox di oggi, lunedì 19 febbraio 2018. Previsioni del giorno: crescita per l'Acquario, inizio complicato per la Bilancia per quanto riguarda il lavoro.(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 06:14:00 GMT)

Acquario : La rivista Tatler ha pubblicato una lista di nuovi nomi alla moda per i genitori che vogliono far cominciare la vita in modo elegante ai figli. Dato che voi Acquari siete in una fase in cui potrete attirare la buona sorte rinnovando la vostra... Leggi

PAOLO FOX/ Oroscopo oggi 15 febbraio 2018 : fiducia da recuperare per l'Acquario : Oroscopo di PAOLO Fox, oggi 15 febbraio 2018, a LatteMiele. Svolta positiva per il segno del Capricorno. Crescita importante per quanto riguarda i Pesci.(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 09:21:00 GMT)

PAOLO FOX/ Oroscopo oggi - 13 febbraio 2018 : Acquario e Cancro al top e gli altri segni? : Oroscopo di PAOLO Fox di oggi, martedì 13 febbraio 2018, le previsioni: Vergine sulla cresta dell’onda, momento della svolta per Gemelli e Bilancia. Quali sono i segni in crisi?(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 19:08:00 GMT)

San Valentino - festa per “Babba” e “Lalla” : i due pinguini dell’Acquario di Cattolica innamorati da 7 anni [GALLERY] : 1/11 ...

PAOLO FOX / Oroscopo oggi - 13 febbraio 2018 : l'Acquario alle prese con la ribellione - e gli altri segni? : Oroscopo di PAOLO Fox di oggi, martedì 13 febbraio 2018, le previsioni: Vergine sulla cresta dell’onda, momento della svolta per Gemelli e Bilancia. Quali sono i segni in crisi?(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 14:53:00 GMT)

Una sirena all’Acquario di Genova : nato un cucciolo di lamantino : Una nuova piccola “sirena” per l’Acquario di Genova: si tratta di un cucciolo maschio di lamantino, nato da mamma Rynke. Il piccolo, nato l’8 febbraio, pesa 24 kg ed è lungo 113 centimetri. E’ il secondo cucciolo per Rynke, che il 10 settembre 2015 ha partorito Tino, anche lui maschio. Rynke si è rivelata una mamma attenta: si pone in posizione favorevole all’allattamento, che avviene in acqua, e insegna al ...

All'Acquario di Genova è nata una piccola "sirena" : L'Acquario di Genova dà il benvenuto a una nuova piccola "sirena": si tratta di un cucciolo di lamantino nato giovedì 8 febbraio alle ore 16.35 da mamma Rynke. Il piccolo, un maschio di 24 kg di peso ...

L'Acquario di Genova lancia il video contest 'E' nelle tue mani' : Genova. L'Aquario di Genova, il più grande acquario d'Europa, ha deciso di rafforzare il proprio impegno di sensibilizzazione per la salvaguardia dell'ambiente, con particolare riferimento a quello ...

Paolo Fox/ Oroscopo oggi - 11 febbraio 2018 : le difficoltà di Acquario - Capricorno e Vergine : Oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 11 febbraio 2018: le previsioni segno per segno. Un anno d'oro per Pesci, Cancro e Scorpione, ma l'astrologo ha qualche consiglio anche per gli altri(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 18:12:00 GMT)