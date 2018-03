A quali tutele hanno diritto i lavoratori colpiti da una grave patologia?

vanityfair

(Di giovedì 1 marzo 2018) Quando unacronica o degenerativa turba l’equilibrio della vita, fra tutti gli aspetti che si devono riorganizzare, bisogna pensare anche al lavoro. Le malattie cardiache e respiratorie, i tumori, i disturbi mentali possono compromettere i ritmi di sempre. Ma ada una? «La malattia» ci spiega Francesco Meiffret, avvocato e dottore di ricerca indel lavoro, «è una causa legittima di sospensione del rapporto di lavoro: questo significa che il lavoratore hadi assentarsi per tutto il periodo in cui si protrae. Dall’altra parte il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore in malattia fino all’esaurirsi di un determinato periodo, stabilito dalla contrattazione collettiva, e definito “periodo di comporto”. Durante la malattia (che viene normalmente considerata per il calcolo della ...