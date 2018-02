quattroruote

Zapgrid - Gestire e pagare la ricarica dellauto elettrica con unapp

(Di mercoledì 28 febbraio 2018) Tessere addio, con il progetto. Grazie a, disponibile per Android e iOS, vengono ora agevolate le operazioni didalle colonnine, anche di diversi gestori. Dopo aver effettuato la registrazione, lautomobilista potrà geolocalizzarsi verificando quali infrastrutture sono presenti nella zona, la quantità di prese, la tipologia di attacco e, soprattutto, la loro disponibilità.Il servizio. Una volta selezionata la colonnina che può essere anche identificata con un QRCode, se lutente è già sul posto si potrà scegliere il taglio della, secondo le opzioni small, medium e large. Ad ognuna di esse corrisponde una durata diversa, al costo indicato sulla schermata (diverso per gestore), pagabile scegliendo uno dei metodi di pagamento (carta di credito, PayPal e ApplePay), che rimarrà memorizzato per gli utilizzi successivi. Per lerogazione del ...