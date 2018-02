YouTube aggiorna i live streaming

Google aggiorna Files Go - App Google - Gmail - YouTube e Duo con diverse novità : Google vuole prepararsi al meglio per il MWC e così sta distribuendo degli aggiornamenti per molte delle sue applicazioni, in forma beta e stabile, fra cui Files Go, App Google, YouTube e varie altre. Gli aggiornamenti sono in roll out graduale e quindi, salvo imprevisti, saranno disponibili per i vostri dispositivi nel giro di qualche giorno. L'articolo Google aggiorna Files Go, App Google, Gmail, YouTube e Duo con diverse novità è stato ...

Google rilascia un aggiornamento per YouTube Go, che arriva alla versione 1.01.61, aggiungendo la possibilità di avanzare e riavvolgere velocemente i video con un doppio tocco e le anteprime manuali dei video da scaricare.

Arriva un nuovo aggiornamento all'app YouTube di Google. La nuova versione 13.02 fra gli altri miglioramenti porta con sé una nuova sezione chiamata "Albums" stando a quanto emerge dal teardown del file apk. Avete già provveduto ad aggiornare?

Matrimonio totale tra Whatsapp e YouTube : indizi su un aggiornamento utilissimo : Sono in cantiere alcune novità davvero apprezzabili per quanto riguarda Whatsapp, considerando che il prossimo rilascio dell'app (o comunque uno dei prossimi) metterà a disposizione del pubblico una funzione richiesta a gran voce in questi mesi, soprattutto da coloro che sono soliti inviare o ricevere link da Youtube. Dopo le indiscrezioni relative alle ulteriori emoji in arrivo all'interno di questa piattaforma, infatti, oggi 17 gennaio tocca ...