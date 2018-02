Windows 7 non si aggiorna più se non installate un Antivirus esterno

Windows 10 Mobile : la build 15254.249 non si installa su molti smartphone : La build 15254.249 di Windows 10 Mobile rilasciata nei giorni scorsi sui canali fast e slow del programma Insider, presenta un bug in fase di installazione. Nello specifico, gli utenti segnalano che, una volta effettuato il download completo dell’aggiornamento, appare un avviso di errore nel momento in cui si procede con la fase di preparazione dell’installazione. Come potete osservare dagli screenshot riportati qui di seguito, ...

WinGo Maps - la UWP non ufficiale di Google Maps - si prepara a sbarcare su Windows 10 e Windows 10 Mobile : Il 4 gennaio vi avevamo comunicato che uno sviluppatore indipendente aveva appena rilasciato una UWP del tutto nuova in grado di mostrare le mappe di Google con tutte le varie informazioni. Il progetto sembrava indubbiamente molto interessante dato che il Colosso di Mountain View, probabilmente, non svilupperà mai un’app ufficiale e affidarsi ai client dei terze parti risulta al momento l’unica soluzione possibile. Adesso lo ...

Windows 10 on ARM non è perfetto - ecco tutte le limitazioni che dovreste conoscere : Windows 10 on ARM, la nuova versione dell’OS di Microsoft appositamente studiata per i chip Snpadragon comunemente implementati solo negli smartphone, ha purtroppo alcune limitazioni. Che tale piattaforma sia interessante e che possa offrire innumerevoli vantaggi sul costo e sulla durata della batteria, la quale può arrivare fino a due giorni di autonomia, non c’è assolutamente alcun dubbio, tuttavia, non è tutto oro quel che luccica ...

Dell non crede in Windows 10 on ARM - colpa di Windows Phone e Windows RT : Mesi fa Microsoft ha lanciato la sua piattaforma Always Connected PC basata su Windows 10 on ARM, la quale garantisce un’autonomia di addirittura due giorni e un ottimo rapporto qualità/prezzo. Dopo Asus e HP, ci aspettiamo durante il corso del 2018 ulteriori OEM ma tra questi probabilmente non ci sarà Dell che non ha espresso il proprio supporto per il progetto di Redmond. Nello specifico, l’azienda Della serie XPS, tramite un suo ...

Windows Core OS e Windows 10 Polaris - Win32 o non Win32? [Esclusiva] : In questi giorni, grazie alla nostra indiscrezione poi confermata da Windows Central e da ZDnet, si è parlato tantissimo di Polaris, il composer Desktop di Windows Core OS che arriverà a inizio 2019 su PC per sostituire Windows 10 S. Molti hanno parlato di eliminazione dei Win32 da Windows Core OS, altri di esecuzione remota, altri ancora di Centennial e basta… Facciamo un po’ di chiarezza. Nota: Siamo consapevoli che ...

Windows 10 Mobile : gli Insider non ricevono più neanche gli aggiornamenti delle app : Qualche giorno fa è arrivata la conferma ufficiale che gli utenti Windows 10 Mobile, iscritti al programma Windows Insider, non riceveranno più nuove build, bensì solo quelle che vengono rilasciate nel canale stabile. In realtà quella notizia non ci sorprese più di tanto dato che era ormai chiaro che Microsoft volesse dismettere anche il programma Insider dopo aver totalmente abbandonato lo sviluppo del suo sistema operativo per smartphone. A ...

App Sky Go Non Sarà Più Disponibile Per Windows : L’app Sky Go per Windows cesserà di funzionare dal 19 marzo. Sky Go: dal 19 marzo l’app per PC, tablet e smartphone Windows non Sarà più Disponibile Addio a Sky Go per Windows Arrivano altri segnali che testimoniano inequivocabilmente che il sistema operativo Windows è in totale declino. Ai tantissimi sviluppatori che hanno deciso di abbandonare questo […]

Windows 10 non vi spia e Microsoft prova a dimostrarvelo : Da quando è uscito Windows 10, molte persone hanno spesso storto il naso per la sua più invadente telemetria, chiedendosi cosa mai Microsoft inviasse ai propri Server e temendo, pertanto, la propria privacy. Nonostante i chiarimenti dell’azienda in proposito, molti utenti non si sono mai fidati fino in fondo. E quindi Microsoft ha deciso di dimostrare la sua onestà. Il colosso di Redmond ha infatti rilasciato Diagnostic Data Viewer, un ...

Windows 10 : La funzionalità Sets non arriverà con Redstone 4 : Sets rappresenta una delle novità, dal punto di vista grafico e della UI, più importanti dell’intera storia di Windows che ne andrà a rivoluzionare drasticamente l’esperienza utente. Per chi non avesse la vicenda, Sets è una funzionalità che consiste nel poter aprire schede multiple (simili a quelle di Edge per design) e avviare più applicazioni sotto un’unica finestra, garantendo una comodità di utilizzo superiore. E’ ...

Windows 10 on ARM : le app desktop non influenzeranno la mostruosa autonomia : Sappiamo benissimo che tra i vantaggi di Windows 10 on ARM, oltre alla sicurezza, troviamo anche l’autonomia che difficilmente i PC con processori Intel riescono a raggiungere. A tal proposito ricordiamo che secondo un dirigente di Qualcomm, Don McGuire, l’autonomia di questa versione del SO di Microsoft basata sul chip Snapdragon 835 sia del tutto senza precedenti, superando le aspettative iniziali e garantendo addirittura ben due ...

Windows 10 Mobile e Xbox One non temono Meltdown e Spectre : A distanza di una settimana dell’inizio della bufera Meltdown e Spectre, ecco come Microsoft ha reagito sui suoi dispositivi. Il caso Meltdown e Spectre Dopo avervi accennato il modo in cui Meltdown e Spectre agiscono all’interno delle CPU Intel ed AMD, vi propongo il discorso di Luca Sambucci, da ESET Italia, che spiega le problematiche e le motivazioni della loro esistenza: Queste recenti vulnerabilità sono un’ulteriore ...

Windows 10 Mobile : la versione 1511 non riceverà più aggiornamenti : Come anticipato dal nostro articolo, la versione 1511 di Windows 10 Mobile, conosciuta anche come November Update, non è più supportata. Dal 9 gennaio 2018, stranamente la stessa data della “morte” di Windows 8 e Windows 8.1, questa vecchissima versione di Windows 10 Mobile non riceverà più aggiornamenti cumulativi. Come accennato, la versione 1511 è molto vecchia ed è stato il primo vero e proprio major update di Windows 10 Mobile. ...

Microsoft : stop alle patch - PC non si avviano dopo l'aggiornamento di Windows 10 : Quando gli effetti di una soluzione sono peggiori delle cause del problema che si volevano eliminare. I problemi di sicurezza, e non, creati dai bugs di sicurezza Meltdown e Spectre, e che sta interessando la stampa, i blog e i forum specializzati in tecnologia di mezzo mondo, sembrano non placarsi. Proprio la settimana scorsa, il gruppo multinazionale di Redmond era corso ai ripari contro il dilagare dei bug Meltdown e Spectre nei portatili e ...

VanBasco non funziona su Windows 10 : come fare : Chi di voi è appassionato di Karaoke, sicuramente conosce VanBasco. Si tratta di un player molto popolare che permette di far scorrere il testo di una canzone con una base musicale in sottofondo. Dopo il rilascio della nuova versione di Windows, molte applicazioni del genere hanno smesso di funzionare o hanno accusato gravi problemi. Se anche a voi VanBasco non funziona su Windows 10, sappiate che non siete gli unici a soffrire questo ...