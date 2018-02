WhatsApp | addio alle catene di Sant' Antonio | ecco quello che accadrà

Blastingnews

: WhatsApp, addio alle 'Catene di Sant'Antonio': ecco come fare ( - infoitscienza : WhatsApp, addio alle 'Catene di Sant'Antonio': ecco come fare ( - musnise : Quel momento in cui ti rendi conto che avresti dovuto crittografare la conversazione whatsapp... Troppo tardi, mi arrestano, addio - zio_chicco : Addio... So' partiti gli stati su WhatsApp -

(Di mercoledì 28 febbraio 2018)è la famosa applicazione di messaggistica conosciuta ormai in tutto il mondo. Grazietante funzioni che l'app offre, di anno in anno gli utenti che fanno uso della piattaforma sono aumentati. Inizialmente l'app permetteva solo di inviare messaggi e foto ma successivamente, con i nuovi aggiornamenti, sono state introdotte nuove funzioni come la possibilità di chiamare e video-chiamare. Con una connessione ad internet l'utente è in grado di svolgere molteplici attività attraverso l'apertura di una sola app. L'azienda è sempre pronta a stupire per cui ben presto arriverà una novità molto interese. La novità in arrivo Ledisono un vero e proprio problema per alcuni utenti. Sicuramente il 99% delle persone iscritte aalmeno una volta nella vita ha ricevuto tale tipo di messaggio. Purtroppo, però, alcuni consumatori ricevono ledi ...