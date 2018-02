Wall Street | ieri seduta in calo sui minimi intraday | Powell segnala strette Fed

Wall Street crollo e effetto domino in Asia. Conviene vendere azioni in apertura su Borsa Italiana? : Il banchiere ha confermato che è sua intenzione continuare con l'attuale politica monetaria volta al raggiungimento del target di inflazione al 2% e ha anche ribadito la necessità di alzare i tassi ...

Wall Street chiude in calo - Dj -1 - 17% : 23.10 Chiusura in territorio negativo a Wall Street. Il Dow Jones perde l'1,17% a 25.409,34 punti, il Nasdaq cede l'1,23% a 7.330,36 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno l'1,27% a 2.744,24 punti. Sul fronte delle valute, al termine delle contrattazioni a Wall Street, l'euro è scambiato 1,2231 dollari.

Wall Street debole. Dalla Fed rialzi graduali dei tassi : Prosegue a passo lento, la seduta della borsa di Wall Street, gelata dal deludente dato sugli ordinativi di beni durevoli , arrivato prima dell'avvio delle contrattazioni. L'attenzione degli ...

Wall Street al rallentatore nonostante frasi accomodanti di Powell - Fed - : Le autorità della Fed si aspettano per il momento tre strette monetarie nel 2018 e Powell non esprimerà l'intenzione di accelerare tale ritmo, nemmeno con un'economia in crescita e con gli stimoli ...

Wall Street apre debole - Dj +0 - 07% : ANSA, - NEW YORK, 27 FEB - Apertura debole per Wall Street. Il Dow Jones sale dello 0,07% a 25.715,10 punti, il Nasdaq perde lo 0,11% a 7.411,87 punti mentre lo S&P 500 cede lo 0,02% a 2.780,64 punti.

Wall Street resta cauta aspettando la prima audizione di Powell : Dal documento del suo intervento si è appreso che secondo il numero uno della Fed il ritmo della politica monetaria dipenderà dall'outlook e dai dati macro. Secondo la Banca Centrale americana ...

Wall Street chiude in rialzo : Dow Jones +1 - 58% - Nasdaq +1 - 15% : Chiusura in rialzo per Wall Street col Dow Jones che guadagna l'1,58% a 25.708,79 punti, il Nasdaq l'1,15% a 7.421,46 punti, e l'indice S P500 l'1,18% a 2.779,60 punti.

Wall Street rientra in corsia shopping - verso marzo a tavoletta? : Acquisti su Netflix dopo le dichiarazioni del CEO Sul tabellone elettronico del Nasdaq, nel settore dello streaming online, le azioni della Netflix, Inc. , NFLX, hanno guadagnato il 2,88% a $ 294,16 ...

Borse a piccoli rimbalzi sulla scia di Wall Street. Tassi ancora negativi per i Bot : ... perciò "servono ancora pazienza e persistenza riguardo alla politica monetaria". Il numero uno di Eurotower torna anche su un tema ribadito più volte in queste settimane: 'la recente volatilità nei ...

Focus su Wall Street : SodaStream : 26/02/2018 17:19 SodaStream , NASDAQ: SODA, è finita sotto la lente degli analisti. I numeri Il più grande produttore di macchine per la preparazione di acqua gassata al mondo, è stato analizzato in particolare da Demitrios Kalogeropoulos. Di seguito le sue considerazioni. Stando al report, Soda Stream può festeggiare un triennio da incorniciare grazie al fatto che la ...

Borse in rialzo - Wall Street ancora positiva. Spread stabile a 140 punti : Il leading indicator del Giappone, indice anticipatore dello stato di salute dell'economia nipponica, scende a dicembre a 107,4 punti rispetto ai 108,2 di novembre e rivisto a l ribasso rispetto alla ...

3 titoli da monitorare a Wall Street questa settimana : Fitbit Inc , NYSE: FIT, lunedì 26 febbraio, dopo la chiusura del mercato la società di gadget per lo sport presenterà il suo report sui conti del quarto trimestre. Il titolo, in calo del 27% dai ...

Partenza in deciso rialzo per le borse europee su Wall Street : Roma, 26 feb. , askanews, Avvio di settimana in deciso rialzo per le borse europee, trainate dalla buona performance di Wall Street venerdì scorso. Francoforte guadagna lo 0,87%, mentre Parigi si ...

Wall Street positiva guarda alla Fed : Dal fronte macro, non sono giunte indicazioni , mentre la vigilia l'accelerazione del leading indicator ha confermato le aspettative di un' economia più forte nel 2018 . Sul versante del mercato del ...