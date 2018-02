VOTO ITALIANI ALL' ESTERO Tra novità anti-brogli e perenni lamentele

Elezioni : Grasso - VOTO ITALIANI all'estero rinsalda legame con Italia : Roma, 27 feb. , AdnKronos, 'Il voto agli Italiani all'estero è un modo in più per rinsaldare la relazione con le comunità Italiane anche dal punto di vista dell'esercizio della cittadinanza. Per ...

Tra i pensieri e i sentimenti degli italiani alla vigilia del VOTO - : Mercoledì 28 febbraio, alle 21, andrà in onda lo speciale "Noi e loro", il viaggio di Sky TG24 tra gli italiani di tutte le classi sociali. Quattro domande per capire se si riconoscono nei partiti e ...

VOTO - Di Maio : diritti degli italiani vengono prima dei parametri Ue : "Tra i vostri diritti e i parametri europei sceglieremo sempre gli italiani". Lo ha detto il candidato premier del M5S Luigi Di Maio. Quanti tipi di tasse ci sono in Italia? "Dobbiamo cominciare a ...

«Vorrei ma non VOTO». Le speranze (politiche) degli italiani senza cittadinanza : Il prossimo 4 marzo, quasi un milione di giovani italiani di seconda generazione non potranno esprimere il proprio voto. Sono i ragazzi e le ragazze senza cittadinanza: spesso arrivati in Italia da piccolissimi, conoscono perfettamente la lingua e la storia del Paese in cui sono diventati adulti, ma dove sono ancora considerati «stranieri». Come nel caso di Xavier, che vive a Como ed è tra i fondatori dell’associazione italiani senza ...

Elezioni 2018 - gli italiani al VOTO tra anarchia e fascismo : Alcuni giorni orsono sono andato a fare una supervisione presso una comunità terapeutica. Si tratta di una discussione col gruppo degli operatori per cercare di comprendere e affrontare i problemi emergenti. L’elemento di cui abbiamo parlato era la tendenza degli ospiti a contestare tutte le regole che la comunità pone per la loro permanenza. Gli operatori hanno provato a spiegare che le regole servono e sono state definite anni orsono per ...

Salvini a Minniti e Alfano : 'Vigilare su VOTO ITALIANI all'estero' : Il segretario della Lega, Matteo Salvini, lancia l'allarme sul rischio brogli nel voto degli italiani all'estero. "Scriverò una lettera al ministro dell'Interno, Marco Minniti, e a quello degli Esteri,...

Quanto peserà il VOTO degli italiani all'estero sulle elezioni del 4 marzo : ... fino a diventare in un crescendo grande estimatore del leader coreano Kim Jong-un, ancora, Sergio De Gregorio , leader del movimento italiani nel Mondo che raccontò al pm Henry John Woodcock di ...

Quanto peserà il VOTO degli italiani all'estero sulle elezioni del 4 marzo : Gli italiani all'estero ci riprovano. Prima esclusi, poi vituperati, a volte sospettati, i connazionali che hanno il diritto di votare anche se lontani da casa avranno fino al 1 marzo per farlo e il loro peso, in un'elezione sospesa come questa, può essere determinante. Specie in considerazione del fatto che dalle ultime elezioni il loro numero è aumentato sensibilmente: da 3,4 a 4,3 milioni. Quelli che votano, ...

Silvio Berlusconi - lo studio su come voteranno gli italiani : il 4% rischia di farsi annullare il VOTO : Il rischio è di fare un pasticcio e rendere nullo il voto, grazie alle complicazioni che solo la politica italiana sa crearsi da sola. La confusione è più che legittima per l'elettore medio, per ogni ...

Il VOTO dei giornali italiani all'arbitro Guida e al Var : 1 di 4 Successiva TORINO - Il Var e il rigore non dato alla Fiorentina. La vittoria della Juventus , come spesso accade, passa in secondo piano e al Franchi ancora echeggiano le polemiche per l'...

Le fake news rischiano di condizionare il VOTO : tre italiani su dieci ci credono : A meno di un mese dal voto del 4 marzo, il rischio che le fake news possano influenzare i comportamenti di voto resta molto alto. Un sondaggio realizzato da Doxa per Findomestic svela un aspetto che rischia di neutralizzare gli sforzi per smascherare le bufale che circolano soprattutto in rete. Tre persone su dieci, spiega Doxa, credono a notizie f...

VOTO - su Affaritaliani.it la svolta Centrodestra - trionfo vicinissimo Mancano solo 20 seggi alla Camera : Al Centrodestra Mancano venti seggi alla Camera e dieci al Senato per avere la maggioranza assoluta nel prossimo Parlamento. Ad affermarlo ad Affaritaliani.it è Renato Mannheimer, partner di Eumetra Monterosa, quando Mancano 50 giorni all'apertura... Segui su Affaritaliani.it

VOTO ITALIANI all'estero - il Pd perde un mare di militanti fuori dall'Italia : il centrodestra si presenta unito : Le batoste elettorali per Matteo Renzi potrebbero arrivare anche da fuori i confini italalici. Il crollo clamoroso con il quale il Partito democratico sta facendo i conti ogni volta che esce un nuovo ...

VOTO degli italiani all’estero : le opzioni : Gli italiani all’estero possono anche scegliere di votare in Italia. Coloro che risiedono all’estero, in occasione delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 4 marzo 2018, possono esprimere, entro l’8 gennaio 2018, e cioè…Continua a leggere →