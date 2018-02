Video Gol Juventus-Atalanta 1-0 | Ritorno Semifinale Coppa Italia 28-02-2018

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 28 febbraio 2018) Risultato Finale1-0: Cronaca eGol Pjanic,28 FebbraioCon un doppio 1-0 laelimina una bella, che dopo essersi arresa con onore al Borussia Dortmund in Europa League, deve fare altrettanto inal cospetto della squadra detentrice del trofeo. I bianconeri sono in finale di Tim Cup, per il quarto anno consecutivo, eguagliando Inter e Roma che di finali ne fecero altrettante, tra il 2004 e il 2008. Gli uomini di Allegri andranno, perciò, alla ricerca di quel poker da primato mai riuscito a nessuno in. Allegri sceglie il meglio possibile di quanto rimasto a disposizione: Dybala sta fuori e, in un tridente atipico, Mandzukic è l’ariete assistito ai lati da due mancini brasiliani, Douglas Costa e Alex Sandro. Gasperini rispetto agli undici che hanno strappato applausi per aver quasi ...