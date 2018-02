Vela | il team Alinghi pronto alla stagione 2018

S Vela to il team Sky VR46; Valentino : "In bocca al lupo e a tutto gas" : Vernissage nella sede della tv satellitare, a Rogoredo , Mi, , per lo Sky Racing team VR46, che nel 2018, al suo 5° anno di attività, sarà impegnato con Francesco Bagnaia e Luca Marini, sulle Kalex, ...

FIFA 18 Ultimate Team sVela candidature a Player of the Month di dicembre - su chi investire? : Le candidature per il Player of the Month di dicembre di Premier League di FIFA 18 Ultimate Team sono state annunciate e, come sempre, non mancano atleti che fanno sognare gli allenatori digitali del titolo curato da Electronic Arts, pronti a risparmiare ogni singolo centesimo della valuta interna al titolo per completare la Sfida Creazione Rosa di riferimento. Marco Alonso, Arnautovic, Roberto Firmino, Salah, Kane, Lingard, Mahrez e ...