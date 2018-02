Varese | arrestato spacciatore in bosco droga Busto Arsizio

Varese : sfonda porta ospedale Gallarate e aggredisce personale - arrestato : Milano, 13 feb. (AdnKronos) - Ha sfonda to la porta di ingresso dell' ospedale di Gallarate , in provincia di Varese , ha aggredito una guardia giurata e gli agenti di polizia intervenuti. Un cittadino polacco di 26 anni, senza fissa dimora, è stato arrestato con le accuse di lesioni aggravate, danneggi

Varese : quasi mezzo chilo droga nella lavatrice - arrestato : Milano, 12 feb. (AdnKronos) - Aveva nascosto 450 grammi di marijuana nella lavatrice . Ma è stato scoperto e arrestato dalla volante del Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio, in provincia di Varese . Da qualche tempo gli agenti di via Ugo Foscolo tenevano d’occhio un diciannovenne ita

Varese : spaccia eroina nei boschi di Busto Arsizio - arrestato : Milano, 19 gen. (AdnKronos) - Un cittadino marocchino di 28 anni è stato arrestato dalla polizia a Busto Arisizio, in provincia di Varese , per spaccio di droga. Addosso all'uomo gli agenti hanno trovato oltre 80 grammi di eroina e 5 grammi di cocaina. Gli agenti hanno sorpreso l'uomo mentre, all'int

Varese : abusa della compagna - arrestato a Busto Arsizio : Milano, 9 gen. (AdnKronos) - Un uomo, dopo aver abusa to della ex compagna ha chiamato la Polizia ed è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Busto Arsizio . E' accaduto domenica 7 gennaio. Erano da poco passate le 13, quando presso la sala operativa di via Ugo Foscolo è arrivata la telefon

Varese : aggredisce la ex compagna - arrestato : Milano, 3 gen. (AdnKronos) - Un uomo è stato arrestato dalla polizia a Busto Arsizio, in provincia di Varese, per aver aggredito l'ex compagna. L'uomo, un 41enne residente a Busto Arsizio, ha raggiunto la donna, di 32 anni, in un centro estetico del paese. Lì, dopo averla spintonata e strattonata, l