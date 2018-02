: Usa,minacciava strage: arrestato 16enne - NotizieIN : Usa,minacciava strage: arrestato 16enne - BNews_It : Usa,minacciava strage: arrestato 16enne - CybFeed : #Usa,minacciava strage: arrestato 16enne -

La polizia della contea di Broward, in Florida, hauno studente di 16 anni per aver minacciato di uccidere i suoi compagni di scuola con una "pipe bomb",ordigno rudimentale formato da un tubo metallico imbottito di esplosivo. Ha lanciato la sua minaccia su una chat Gli artificieri hanno trovato in casa del, oltre all'ordigno, diverse armi e un giubbotto antiproiettile. Due settimane fa,al liceo Parkland,sempre in Florida, il 19enne Kurz aveva compiuto unacon 17 morti.(Di mercoledì 28 febbraio 2018)