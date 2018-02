UOMINI E DONNE Tina Cipollari tronista | nuovo amore per Gemma Galgani? Trono Over

UOMINI e Donne/ Tina Cipollari tronista - Gemma la accusa : Giorgio Manetti pronto a corteggiarla? (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Tina Cipollari nuova tronista, Gemma Galgani la stuzzica. Giorgio Manetti pronto a scendere per corteggiare l'opinionista?(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 07:05:00 GMT)

UOMINI e Donne/ Anticipazioni - colpo di scena per i tronisti : scelte in diretta? (Trono Classico) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono Classico. Grandi novità in vista per i quattro tronisti: Nilufar, Mariano, Nicolò e Sara faranno la loro scelta in diretta?(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 05:05:00 GMT)

Tennistavolo - qualificazioni Europei a squadre 2019 : vincono gli UOMINI - perdono di misura le donne : L’Italia maschile di Tennistavolo inizia al meglio il percorso di qualificazione agli Europei a squadre 2019: a Terni la Norvegia viene schiantata 3-0 dagli azzurri in una sfida che comunque ha visto due delle tre sfide essere molto equilibrate. Jordy Piccolin infatti ha dovuto rimontare Marcus Wærstad da una situazione di 1-2 prima di dominare nel quinto set. Senza storia invece la seconda partita tra Mihai Bobocica e Fredrik Meringdal, ...

UOMINI e Donne - la rivincita di Claudio Sona : viene a galla la verità su Juan : Uomini e Donne Trono Gay, Claudio Sona al settimo cielo: finalmente la verità sulla storia con Juan Fran Sierra Sono stati tantissimi i mesi in cui abbiamo sentito parlare solo di Claudio Sona. L’ex tronista di Uomini e Donne è stato al centro dell’attenzione durante tutta l’estate. Se ne sono dette davvero di tutti i colori […] L'articolo Uomini e Donne, la rivincita di Claudio Sona: viene a galla la verità su Juan ...

UOMINI E DONNE - ALESSANDRO CANNATARO/ Conquisterà Sara Affi Fella? La tronista bacia Luigi! (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni Trono Classico. Paolo Crivellin parla di Maria De Filippi, della redazione del programma e di Tina Cipollari: ecco le sue rivelazioni(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 19:20:00 GMT)

UOMINI e Donne anticipazioni : Sara Affi Fella bacia Luigi Mastroianni : Uomini e Donne anticipazioni, Sara Affi Fella avvistata in esterna con Luigi Matroianni: scatta il bacio Luigi Mastroianni è sicuramente uno dei corteggiatori di Sara Affi Fella che più ha conquistato il pubblico di Uomini e Donne quest’anno. Il ragazzo siciliano si è fin da subito dichiarato per la tronista, trovandosi spesso a discutere con […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: Sara Affi Fella bacia Luigi Mastroianni ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di UOMINI e Donne del 27/02 : Nella puntata di oggi del Trono Classico di Uomini e Donne si riparte subito con l’esterna di Luigi e Sara: davanti al camino la tronista ascolta la voce narrante del ragazzo che ha tante cose da raccontarle della sua infanzia: la venuta al mondo di un fratellino speciale, lui “bullizzato” regolarmente dai compagni di scuola, la sofferenza che alla fine, come spesso accade, lo ha fortificato e reso uomo. Sara ne era all’oscuro e appare colpita ...

UOMINI e Donne/ Anticipazioni - la dedica speciale di Gemma Galgani (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni Trono Over. Gemma Galgani pronta a voltare pagina: la dama dice addio a Giorgio Manetti e il motivo è molto chiaro...(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 17:17:00 GMT)

ALESSANDRO CANNATARO - NUOVO CORTEGGIATORE DI SARA AFFI FELLA / Video - "Ho occhi solo per te" (UOMINI e Donne) : In onda oggi a Uomini e Donne la prima esterna fra ALESSANDRO CANNATARO e SARA AFFI FELLA. Ma chi è il NUOVO CORTEGGIATORE del trono classico? Ecco tutte le info(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 16:37:00 GMT)

UOMINI e Donne : Tina Cipollari ‘spaventa’ Marta Pasqualato : Marta Pasqualato non entra in studio a Uomini e Donne per colpa di Tina Cipollari E’ appena finita una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. E ad aver fatto molto discutere i fan del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi è stata senza ombra di dubbio Marta Pasqualato. Cosa è successo stavolta? La De Filippi ha comunicato a Nicolò Brigante, che nonostante l’abbia richiamata in studio per cercare ...

Alex Migliorini e Alessandro a UOMINI e Donne : “Ci compensiamo” : Alessandro D’Amico e Alex Migliorini tornano a Uomini e Donne Dopo quasi tre mesi dalla scelta, finalmente Alex Migliorini e Alessandro D’Amico sono tornati a Uomini e Donne per raccontare il prosieguo della loro storia d’amore. Tutti si aspettavano che il ritorno nel programma sentimentale condotto da Maria De Filippi sarebbe avvenuto poco dopo ed erano state fatte tante ipotesi su questo ritardo. Alessandro D’Amico e Alex Migliorini hanno ...

UOMINI e Donne gossip - Alessandro Cannataro : il corteggiatore di Sara conquista tutti : Uomini e Donne, Sara Affi Fella conosce Alessandro Cannataro: ecco chi è il nuovo corteggiatore Alessandro Cannataro è uno dei nuovi arrivati di Uomini e Donne. Il giovane è infatti arrivato al Trono Classico per corteggiare le due nuove troniste, Sara e Nilufar. Nonostante sia sceso per entrambe, non appena ha visto la Affi Fella […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Alessandro Cannataro: il corteggiatore di Sara conquista tutti proviene ...

Luigi Mastroianni/ UOMINI e Donne - commuove Sara Affi Fella : "Da bambino sono stato bullizzato e picchiato" : Al trono classuco di Uomini e Donne Luigi Mastroianni, corteggiatore di Sara Affi Fella, è uno dei protagonisti più amati di questa edizione del programma di Maria De Filippi.(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 15:02:00 GMT)

Virginia Stablum/ UOMINI e Donne - sarà la scelta di Nicolò Brigante? Indizi contrastanti : Virginia Stablum sarà la scelta di Nicolò Brigante a Uomini e Donne? Nella puntata di oggi lascia lo studio ma gli Indizi sul web fanno pensare ad altro(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 14:29:00 GMT)