Uno su 5 candidato lontano dal suo collegio 

Elezioni - Gnocchi a DiMartedì : “Berlusconi non ha ancora indicato candidato premier - non riescono a trovarne Uno incensurato” : Gene Gnocchi nella consueta copertina della trasmissione DiMartedì (su La7) fa un viaggio nel tempo e mostra come sarà Berlusconi in futuro, quando tornerà a firmare altri famosi contratti con gli italiani L'articolo Elezioni, Gnocchi a DiMartedì: “Berlusconi non ha ancora indicato candidato premier, non riescono a trovarne uno incensurato” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Napoli - “ladro ucciso dal gioielliere? Uno di meno - complimenti”. Non è Salvini ma il candidato del Pd : “Un potenziale omicida in meno. Complimenti al gioielliere e al poliziotto eroe fuori servizio”. Non è un tweet di Matteo Salvini: sulla vicenda del commerciante napoletano che ha ucciso a colpi di pistola un ladro sorpreso nel proprio negozio il leader della Lega si è limitato a ribadire che “la legittima difesa è sempre legittima”. A definire “una fortuna” l’esito dello scontro a fuoco e complimentarsi ...

I nazisti dell'Illinois esistono. E Uno di loro è candidato per i Repubblicani : Il genero di Trump, ha tuonato Jones, 'non sa nulla di politica estera e nondimeno determinerà la nostra politica in Medio Oriente. È davvero assurdo. Stiamo mandando le nostre truppe a combattere in ...

Bassolino : 'Io candidato con Leu? Non ho chiesto niente a nessUno' : La candidatura alle politiche con Leu? 'Non ho chiesto niente a nessuno'. Antonio Bassolino rompe il silenzio e, in un post su Facebook, dice la sua sulle vicende politiche degli ultimi giorni, dopo ...

Il candidato al Senato Dessì dei M5S balla con Uno degli Spada e spunta vecchio post Facebook : 'Ho menato dei romeni' : ' 'balla con gli Spada' sembra questo, parafrasando il titolo di un famoso film di Kevin Costner, uno dei passatempi preferiti da alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle ad Ostia'. Lo scrive sulla sua ...

Polemica sul candidato M5S : Così ballava con Uno Spada : Tornano a far parlare di sè, per le ragioni sbagliate, gli uomini candidati dal Movimento 5 Stelle. In pieno scontro politico è un filmato a emergere, ripescato da un consigliere regionale del Partito Democratico, Eugenio Patanè, che prende di mira il fedelissimo della Lombardo, Emanuele Dessì, candidato al collegio senatoriale di Latina e accusato di essere vicino al clan Spada.Nel video, una parodia della Happy di Pharrell Williams intitolata ...

Grammy Awards 2018 - BrUno Mars è il re della serata : conquista tutti e sei i premi a cui era candidato : Sei su sei. È Bruno Mars il re incontrastato della 60ª edizione dei Grammys Awards, gli Oscar della musica. Il musicista statunitense di origini hawaiane ha vinto i premi in tutte le sei categorie per le quali era stato candidato, compresi miglior album con 24K Magic e miglior canzone per That’s What I Like. Con i sei premi conquistati, ora Bruno Mars si porta a 11 Grammy in carriera. Jay-Z, che dominava le nomination in 8 ...

Massimo D’Alema - candidato numero Uno di Liberi ed Uguali : Alle 20 di lunedì 29 gennaio si chiuderà definitivamente la lista. Si saprà ufficialmente chi correrà alla Camera e al Senato. In tutti i partiti gli esclusi stanno accendendo le polemiche. Nel Partito Democratico di Matteo Renzi si tratta di un…Continua a leggere →

Chi è Javier Tebas il numero Uno della Liga candidato a guidare la Serie A : Arrivato che la Liga prendeva dalle tv 800 milioni, dicono stia discutendo il prossimo accordo sulla base di 2,3 miliardi. L'articolo Chi è Javier Tebas il numero uno della Liga candidato a guidare la Serie A è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.