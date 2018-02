Universo | trovato il segnale della sua alba Il ' vagito' delle prime stelle

Trovato il segnale dell'alba dell'Universo - fu accesa dalle prime stelle : Colto il 'vagito' delle prime stelle dell'universo: cercato per oltre 20 anni da astronomi di tutto il mondo, è rimasto impresso in un segnale catturato da una piccola antenna radio nel deserto australiano. Per la prima volta dimostra che le stelle sono nate 'appena' 180 milioni di anni dopo il Big Bang, accendendo la luce che ha posto fine alla cosiddetta Età Oscura dell'universo. I loro raggi ultravioletti hanno diradato la ...