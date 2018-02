Un mondo di Kingdom Hearts III equivale a un intero Kingdom Hearts precedente?

Un solo mondo di Kingdom Hearts 3 vale quanto un gioco intero : Nel corso di alcune, recenti interviste, il director di Kingdom Hearts 3 (Tetsuya Nomura) ha parlato dello stato di sviluppo del gioco. Nonostante non abbiamo ancora l'ufficialità sulla quantità totale dei mondi, sappiamo che l'avventura sarà divisa in tre grandi aree di gioco (ma i mondi, in ogni caso, dovrebbero essere almeno una decina stando ai rumor). Nomura ci ha aggiornati sullo stato di sviluppo di queste aree. La prima parte, ...

Square Enix apre al mondo PC - c'è speranza per Kingdom Hearts III? : In un'intervista concessa a RPS, il technical director e lead programmer Takeshi Aramaki ha aperto al lancio dei prossimi titoli Square Enix su PC, e non soltanto PS4 e Xbox One. Naturalmente, un'...

Kingdom Hearts III : ecco un nuovissimo trailer sul mondo di Monsters Inc. : Oggi Square Enix ha ospitato una presentazione esclusiva di Kingdom Hearts III all'evento giapponese D23 Expo, tenutosi a Tokio come riferisce Dualshockers.Ebbene, in occasione di tale evento abbiamo avuto modo di vedere un nuovo mondo di Monsters Inc. mostrato al pubblico con un nuovo trailer, inoltre si possono vedere anche nuovi outfit per Mickey e Riku.Se vi state chiedendo la data di lancio del gioco, purtroppo non è stato fatto alcun ...

Kingdom Hearts 3 : Riku sarà giocabile e verrà inserito il mondo di Fantasia? : Nell'attesa di scoprire la data d'uscita per Kingdom Hearts 3 stanno emergendo in queste ore alcune indiscrezioni riguardo questo terzo, atteso capitolo della serie in uscita per Xbox One e PS4.Come riporta Gaming Bolt, l'indiscrezione arriverebbe dalle pagine del prossimo numero del PlayStation Official Magazine Australia. Una sezione inerente proprio a Kingdom Hearts 3 sarebbe stata fotografata prima dell'uscita della rivista e sta circolando ...