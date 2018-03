Un ex tronista contro Barbara D’Urso | le dure accuse!

“Lo abbiamo fatto fino al mattino”. Francesco Monte lo rivela a Verissimo. L’ex tronista - ospite del salotto di Silvia Toffanin insieme alla sua Paola Di Benedetto - confessa segreti molto intimi del loro primo incontro dopo l’Isola. Che roba… Vietato ai minori? : Si amano? Quando lui è tornato in Italia a seguito del caos scatenato dal canna-gate, ce lo siamo chiesti un po’ tutti: ma tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto durerà? Oppure quello sull’Isola dei Famosi era solo un fuoco di paglia destinato a morire subito? Quando lui è tornato in Italia, molto hanno pensato che l’avrebbe dimenticata. O che lei avrebbe dimenticato lui. E invece lui l’ha aspettata fino all’ultimo secondo e quando lei è ...

U&D - Lorenzo contro Nilufar in lacrime : 'Sei una tronista - non vai a lavorare in miniera' : 'Basta, sei una tronista, non vai a lavorare in miniera. Io sono il primo che sogna di essere lì': sono le parole di Lorenzo Riccardi dopo le lacrime di Nilufar Addati. La tronista di Uomini e Donne ...

Francesco Monte al Grande Fratello Vip?/ L'ex tronista ora pensa all'incontro con Paola Di Benedetto... : Francesco Monte concorrente al Grande Fratello Vip 3? Dopo L'Isola dei Famosi 2018 e la vicenda del canna gate, L'ex tronista dichiara: "Mai dire mai!"(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 22:43:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018/ Rosa Perrotta contro Alessia Mancini : dal web piovono critiche per l'ex tronista... : Isola dei Famosi 2018, ancora critiche per il programma e Alessia Marcuzzi. "La conduttrice non è stata in grado di gestire le questioni delicate", ultima quella del ripescaggio.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 21:48:00 GMT)

“Non ti sei regolata!”. Uomini e Donne - i fan contro Sara per ‘quel’ dettaglio. “Non riesco nemmeno a guardarti” - dice Lorenzo prima di baciarla in esterna e - in quel preciso istante - in rete si scatena il caos : critiche a non finire per la tronista : Uomini e Donne, come di consueto la nuova settimana comincia con il trono classico. Quindi Sara, Nilufar, Nicolò e Mariano. Ma la parte più succosa riguarda la prima tronista, la Affi Fella che, come dicevano le anticipazioni, ha baciato Lorenzo Riccardi. Ma sono andate in onda anche le esterne con altri due corteggiatori, Nicolò Fabbri e Luigi Mastroianni. Il primo ha organizzato un giro sul quad, ma la tronista ha voluto evitare e ...

Un ex tronista contro Barbara D’Urso - le dure accuse! : Amedeo Barbato, ex tronista di Uomini e Donne, si è scagliato contro Barbara D’Urso sui suoi social. Ecco le dure parole: “Vorrei spendere 2 parole su Pomeriggio 5. E più di 2 parole sulla presentatrice del programma , la temibile Barbara D’Urso. Penso che non bisogna essere dei grandi pensatori per capire che pomeriggio 5 è la più grande discarica televisiva attualmente in onda in italia. Dove si radunano personaggi falliti dello ...

FRANCESCO MONTE SQUALIFICATO?/ "Caso droga" al Isola dei Famosi 2018 : Alberto Dandolo contro l'ex tronista : FRANCESCO MONTE squalificato dall'Isola dei Famosi 2018 per aver fumato una canna? Mentre Mediaset indaga, l'opinione pubblica si spacca. Alberto Dandolo attacca l'ex tronista.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 08:43:00 GMT)

Nadia Rinaldi Vs Rosa Perrotta / Video - anche Emanuele Mauti contro l'ex tronista di Uomini e Donne? : Nadia Rinaldi contro Rosa Perrotta all'Isola dei Famosi 2018. Scoppia la lite a causa di un cocco e l'attrice romana sbotta: "Non capisci l'italiano!"(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 18:27:00 GMT)

Eva Henger VS Francesco Monte/ Chiara Nasti contro l'ex tronista : lui piange per l'ex (Isola dei Famosi 2018) : Sull'Isola dei Famosi Eva Henger è arrabiata con Francesco Monte per la nomination di lunedì scorso. In Honduras Chiara Nasti difende l'attrice, in Italia la famiglia parla di complotto.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 18:10:00 GMT)

EVA HENGER VS FRANCESCO MONTE/ Chiara Nasti contro l'ex tronista : confronto in diretta (Isola dei Famosi 2018) : Sull'Isola dei Famosi Eva HENGER è arrabiata con FRANCESCO MONTE per la nomination di lunedì scorso. In Honduras Chiara Nasti difende l'attrice, in Italia la famiglia parla di complotto.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 14:50:00 GMT)