Ufficiale | Neymar si deve operare | i dettagli!

(Di mercoledì 28 febbraio 2018) “Alla fine del programma di tre giorni di cure, oggi è stato presentato un rapporto congiunto dallo staff medico del Psg e quello della nazionale brasiliana. Alla fine di questo rapporto e in accordo con il giocatore, è stato deciso di ricorrere all’operazione chirurgica.sarà operato alla fine della settimana in Brasile dal Dottor Rodrigo Lasmar Accompagnato sul posto dal Professor Saillant”. Questo il comunicato stampa diffuso dal Psg in serata, una notizia che Emery non avrebbe mai voluto leggere.finisce sotto i ferri e salterà sicuramente il Real Madrid. Restano da capire adesso i tempi di recupero dall’infortunio. L’operazione è stata caldamente richiesta dal Brasile che non vuole correre il rischio di non avereal top durante i Mondiali russi della prossima estate. L'articolosi: isembra ...