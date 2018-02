Udinese | le ultime novità sul rinnovo di mister Oddo

Sampdoria - le ultime novità di formazione in vista dell’Udinese [FOTO] : La Sampdoria ha intenzione di riscattare la sconfitta contro il Milan, la stagione per la squadra di Giampaolo rimane molto importante. Nelle ultime ore il club ha dovuto fare i conti con il caso Duvan Zapata, adesso la situazione sembra essere rientrata. Al via la 26^ giornata, il club blucerchiato affronta l’Udinese con l’intenzione di tornare a conquistare un risultato positivo, di fronte una squadra in ripresa dopo l’arrivo ...

PROBABILI FORMAZIONI Udinese ROMA/ I giocatori più attesi : quote e ultime notizie (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-ROMA: quote e e ultime notizie. Oddo perde Kevin Lasagna in attacco: spazio dal primo minuto per Maxi Lopez con il solito De Paul?.(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 13:51:00 GMT)

News Udinese - le ultime sulle condizioni di Adnan e Halfredsson : il comunicato : News Udinese – “L’Udinese prosegue nella marcia di avvicinamento al match di sabato contro la Roma, in programma eccezionalmente alle 15, visto l’impegno Champions dei giallorossi la prossima settimana. Questa mattina i bianconeri si sono ritrovati al Brunelleschi agli ordini di Oddo per svolgere una seduta prevalentemente di matrice tattica. Per il gruppo partitelle di 11 vs 11 per circa 2 ore. Ancora out Halfredsson, mentre Alì ...

Probabili formazioni/ Udinese Milan : l'instancabile Kessie. Quote - le ultime novità live : Probabili formazioni Udinese Milan: le Quote e le novità live sulla partita della Dacia Arena. Squalificato Samir tra i friulani, Gattuso ritrova Rodriguez e punta ancora su Cutrone(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 13:14:00 GMT)

Formazione Udinese - dal sostituto di Samir al dubbio in attacco : le ultime : Formazione Udinese – Dopo la sconfitta nel recupero contro la Lazio, l’Udinese ha rialzato subito la testa vincendo al ‘Ferraris’ contro il Genoa. I bianconeri sono in piena corsa per l’Europa League e domenica pomeriggio ospiteranno alla ‘Dacia Arena’ il Milan, che sta attraversando un periodo favorevole. Massimo Oddo dovrà fare i conti con l’assenza dello squalificato Samir. Al suo posto nella ...

Probabili formazioni / Lazio Udinese : uomini da copertina. Quote - le ultime novità live : Probabili formazioni Lazio Udinese: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti della partita dello stadio Olimpico, valida per il recupero della 12^ giornata della Serie A(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 16:51:00 GMT)

