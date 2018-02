eurogamer

: Ubisoft acquisisce 1492 Studio, sviluppatori di avventure grafiche per mobile - Eurogamer_it : Ubisoft acquisisce 1492 Studio, sviluppatori di avventure grafiche per mobile -

(Di mercoledì 28 febbraio 2018)ha dichiarato oggi di aver acquisitospecializzati nella realizzazione dirosa ad episodi per, note come "Is It Love ?".Come riporta Venturebeat, Is It Love ? sarebbe tra i primi 5 giochi per incassi su iOS in Francia, per cui di certo non si tratta di un colpo alla cieca. La serie di giochi è inoltre nella top 20 negli USA nella categoria giochi di simulazione per iOS. Non è stato specificato a quanto ammonterebbe il giro d'affari dell'acquisizione, ma questa mossa da parte del colosso videoludico gli fornisce senz'altro un altra risorsa per quanto riguarda il mercato, non trovate?Dove pensate che potrebbe portare una tale mossa da parte di?Read more…