Tv | Mediaset-Vivendi in causa | Comcast sfida Disney e Murdoch per comprare Sky

Rinvio per Mediaset-Vivendi. Possibile l'intesa post elezioni : Nemmeno il tempo di , ri, cominciare lo scontro in tribunale che già arriva un nuovo Rinvio: perfetto per mettersi a tavolino e studiare un nuovo accordo. Intanto l'udienza della causa civile che vede ...

Mediaset contro Vivendi - udienza rinviata a ottobre : E' stata rinviata al 23 ottobre prossimo la causa civile tra Mediaset e Vivendi per la mancata acquisizione della pay-tv Premium da parte del gruppo francese. Dopo che ieri 26 febbraio, il ...

Mediaset - causa civile contro Vivendi rinviata al 23 Ottobre : La causa civile che vede contrapposti Mediaset e Fininvest da un lato contro Vivendi è stato rinviata al 23 Ottobre prossimo. Un rinvio per favorire il deposito delle tre memorie difensive il cui termine ultimo è stato fissato al 30 luglio. Al centro del caso i ricorsi con cui Fininvest e Mediaset hanno chiesto complessivamente circa 3 miliardi di euro di danni al gruppo francese guidato da Vincent Bollorè, che lo ...

Mediaset - rinviata causa contro Vivendi : "Come per tutte le cause del mondo un accordo è sempre possibile", spiega al termine dell'udienza Andrea Di Porto, avvocato di Fininvest. 27 febbraio 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

SPILLO TLC/ Il futuro di Tim tra gli 'azzardi' di Vivendi e l'incognita Mediaset : Telecom Italia è controllata da Vivendi, che però ha anche da risolvere la grana Mediaset prima di potersi occupare dell'azienda di tlc.

Mediaset contro Vivendi - concluso procedimento di mediazione : Con una lettera inviata oggi alle parti, il responsabile dell'Organismo di mediazione della Camera Arbitrale di Milano, Giovanni Nicola Giudice , ha dichiarato concluso formalmente il tentativo di ...

Mediaset-Vivendi - conclusa mediazione. Domani prima udienza in Tribunale : Con una lettera inviata oggi alle parti, il Responsabile dell’Organismo di Mediazione della Camera Arbitrale di Milano, dottor Giovanni Nicola Giudice, ha dichiarato concluso formalmente il tentativo di conciliazione ordinato dal giudice titolare della causa civile intentata da Mediaset contro Vivendi. Domani, come previsto, avrà luogo la prima udienza del processo presso il Tribunale di Milano.

Mediaset e Vivendi in tribunale - resta idea TIM-Canal+. Martedì udienza causa miliardaria : Dopo tanti tentativi di accordo - veri e presunti - Mediaset, Fininvest e Vivendi sono pronte a vedersi martedì in tribunale per le cause intentate dopo il mancato acquisto di Premium da parte dei francesi. La prima tappa sarà la domanda del Biscione di unificare le diverse richieste di esecuzione contrattuale, danni e risarcimenti, che in totale superano di gran lunga i tre miliardi, e la volontà del giudice Vincenzo ...

Isola dei famosi - caso internazionale : Mediaset vince il ricorso contro Vivendi - via tutti i video : L' Isola dei famosi diventa un caso internazionale. Stavolta lo 'scandalo-droga' di Francesco Monte non c'entra. In ballo c'è molto di più: i soldi di Mediaset . Il colosso di casa Berlusconi ha vinto ...

Tim - giochi aperti su Persidera. Mediaset ai ferri corti con Vivendi : Lo spinoff della Rete, la cessione della quota in Persidera per ottemperare agli impegni presi con l'Antitrust europeo, e ancora la jv con Canal+ tutta da riscrivere. Tim è impegnata contemporaneamente su tutti questi fronti e anche se non ci sono scadenze lo sforzo è dare dei contorni chiari al nuovo piano industriale che l'ad Amos Genish porterà al cda fra due settimane, il 6 marzo. Ad agitare le acque ci sono poi le ...

Fallito negoziato Mediaset - Vivendi. Lo scontro si allarga ai video Dailymotion : Si è chiusa in anticipo e senza successo la mediazione tra Mediaset e Vivendi per trovare un accordo sul contenzioso relativo al mancato contratto di Premium. Il mediatore della Camera Arbitrale di Milano ha scritto alle parti dichiarando chiusa la mediazione senza aspettare l'ultimo incontro, inizialmente fissato per lunedì 26 febbraio, dal quale era comunque atteso che emergesse una presa d'atto sul fallimento del negoziato. La ...

Vivendi fallisce la pace con Mediaset Ora lo scontro si sposta in tribunale : Alla fine l'intesa non è arrivata. Così, la prossima settimana il 27 febbraio si svolgerà la prima udienza della causa tra Vivendi e Mediaset. Del resto anche Arnaud de Puyfontaine, ad di Vivendi e presidente di Telecom, aveva detto che c'era stata un'interruzione nella trattativa per trovare un accordo extragiudiziale con Mediaset.La vicenda è nota: Vivendi voleva comperare la pay tv del Biscione, Premium, ma, a contratto ...

Tensioni su causa Mediaset - Vivendi - la vera scadenza è il 18 aprile : L'udienza al Tribunale di Milano sulla causa miliardaria intentata da Mediaset e Fininvest contro Vivendi per il mancato acquisto di Premium è iniziata nei fatti con diversi giorni di anticipo rispetto alla data fissata: dopo diversi rinvii, martedì prossimo il giudice Vincenzo Perozziello attende i contendenti per il primo confronto, ma le parti hanno già avviato le scaramucce. Con un dato di fondo: l'accordo è per ...