Tumori | solo il 57% dei pazienti riferisce al medico i piccoli disturbi

meteoweb.eu

: Tumori, il primario visita solo privatamente Video - FocusEconomia : Tumori, il primario visita solo privatamente Video - FocusEconomia : Tumori, il primario visita solo privatamente Video - MauroDelCorno : RT @Angelo_Mincuzzi: 'Il primario visita solo privatamente'... Chi ha ridotto così la sanità in Italia?... -

(Di mercoledì 28 febbraio 2018)il 57% deicolpiti da cancroallegati alla malattia o alle terapie, contro il 98% che affronta con l’oncologo gli effetti collaterali ritenuti rilevanti. Spossatezza, nervosismo, difficoltà ad addormentarsi, lieve dissenteria, mancanza di appetito, gonfiore e secchezza vaginale sonofastidi molto frequenti fra ioncologici italiani, che sembrano però restare nella terra di nessuno. Il 54%, infatti, ritiene che ildi famiglia non sia un interlocutore adeguato sulle neoplasie e il 79% lamenta l’assenza di dialogo fra oncologi e medici del territorio. Eil 9% si rivolge al farmacista di fiducia per avere consigli su come affrontare questi. È la fotografia che Fondazione AIOM e AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) hanno scattato con la prima fase del progetto nazionale “I nuovi bisogni del ...