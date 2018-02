: Svolta nel Russiagate, ex manager di Trump si dice colpevole: Rick Gates è pronto a collaborare per evitare anni di… - Agenzia_Ansa : Svolta nel Russiagate, ex manager di Trump si dice colpevole: Rick Gates è pronto a collaborare per evitare anni di… - NotizieIN : Trump:21 anni per acquistare certe armi - NYmydream : Tutti che odiano Trump perché è violento, razzista e chi più ne ha più ne metta, ma amano Obama che in 8 anni di pr… -

Il presidente Usacontinua a sostenere la necessità di innalzare a livello federale l'eta per poter comprare "certi tipi di", da 18 a 21. Così la Sanders, portavoce della Casa Bianca, aggiungendo che il tema sarà discusso dae rappresentanti bipartisan del Congresso."sa che non tutti per forza concordano" sull' idea, così come è consapevole dei "punti di vista non concordanti" sulla sua idea di armare insegnanti per difendere gli studenti, conclude Sanders.(Di mercoledì 28 febbraio 2018)