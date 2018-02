Tripla doppia per LeBron e i Nets vanno ko

NBA - i risultati della notte : fa tutto Westbrook - Tripla doppia e buzzer beater : Sacramento Kings-Oklahoma City Thunder 107-110 IL TABELLINO Orlando Magic-New York Knicks 113-120 IL TABELLINO Ci voleva il miglior Trey Burke della stagione , 26 punti in uscita dalla panchina, , l'...

NBA 2018 : LeBron James trascina Cleveland con una Tripla doppia. Houston continua a vincere - perde Boston : Ben nove gli incontri disputati nella notte NBA. Seconda vittoria consecutiva per i Cleveland Cavaliers e seconda tripla doppia consecutiva per LeBron James. Nella vittoria per 123-107 sugli Atlanta Hakws, il Re ha chiuso la partita con 22 punti, 17 assist e 12 rimbalzi, trascinando i compagni. I pochi rimasti, perché dopo il terremoto dell’ultimo giorno di trade solo in dieci erano a disposizione. Decisivo è stato il finale di terzo ...

NBA 2018 : Tripla doppia di LeBron James e vittoria all’overtime per Cleveland - James Harden ne fa 41 contro Miami : Nottata di emozioni e colpi di scena in NBA. Cinque le partite che hanno regalato spettacolo agli appassionati visto che la sfida tra Pelicans e Pacers è stata posticipata. Reagisce, dunque, al periodo di grande difficoltà Cleveland, reduce dalla battuta d’arresto contro Orlando (14esima sconfitta in 21 partite). Nella sfida del Quicken Loans Arena contro i Timberwolves, i Cavaliers si sono imposti 140-138 all’overtime e neanche a ...

NBA - Tripla doppia - stoppata e buzzer beater : King James è onnipotente - i Cavs battono Minnesota : Cleveland Cavaliers-Minnesota Timberwolves 140-138 OT TABELLINO LeBron James segna 37 punti, distribuisce 15 assist, cattura 10 rimbalzi, stoppa la conclusione di Jimmy Butler a tre secondi dalla fine ...

Harden show : 60 punti e Tripla doppia : Notte ricca di sorprese in Nba . La più bella è sicuramente il record di James Harden che ha realizzato una tripla doppia con ben 60 punti, 11 assist e 10 rimbalzi, tracinando al successo i suoi ...

Nba - Durant domina : Tripla doppia. Warriors facile su Minnesota : I Warriors si bevono i Twolves come un bicchier d'acqua. I loro solisti giocano di squadra, come testimoniano i 37 assist di serata, inseriti in un'orchestra diretta da Kerr in maniera ammirevole. ...

NBA 2018 : Houston supera Miami. New Orleans vince con le sue “Torri Gemelle”. Tripla doppia Griffin - ma Clippers ko : Sono nove le partite della notte NBA. Terza vittoria consecutiva degli Houston Rockets, che si impongono 99-90 contro i Miami Heat. Protagonista del match James Harden, che ha ormai recuperato dall’infortunio che lo ha tenuto fuori per alcune partite. Il “Barba” ha chiuso la sua partita con 28 punti a referto, supportato anche dai 16 punti a testa di Chris Paul ed Eric Gordon. A Miami non è bastata la doppia doppia da 22 punti ...

NBA - risultati della notte : Tripla doppia di Westbrook e 31 di Paul George - OKC vince a L.A. : L.A. Clippers - Oklahoma City Thunder 117-127 Gli Oklahoma City Thunder rischiavano di distrarsi un po' nella tre giorni a Los Angeles, visto che alcuni dei propri giocatori migliori " a partire da ...

NBA : i risultati della notte : OKC-Bucks - finale pieno di polemiche. Tripla doppia per Dennis Smith Jr. : ... tutti quelli che abbiano un'idea e siano in grado di descrivere la stagione dei Miami Heat sono pregati di chiamare il centralino di Sky Sport al numero o2…". Beato chi li capisce, verrebbe da dire ...

NBA 2017-2018 : Tripla doppia di LeBron James - ma Cleveland cade con Sacramento. Vincono Warriors e Celtics. Bene Belinelli : La regular season NBA procede senza sosta. Dieci i match in programma stanotte. Fa rumore la seconda sconfitta di fila dei Cleveland Cavaliers, che tornavano in campo dopo la partita di Natale contro Golden State. Non è bastata la tripla doppia di LeBron James, che ha chiuso la gara con 16 punti, 10 rimbalzi e 14 assist, così come il contributo di Kevin Love (23 punti): a passare sono stati i Sacramento Kings per 109-95, trascinati dai 24 punti ...

NBA - risultati della notte : Tripla doppia per Westbrook e 10vittoria nelle ultime 13 per OKC : Utah Jazz - Oklahoma City Thunder 89-103 IL TABELLINO Non ditelo troppo forte, ma forse i Thunder hanno davvero trovato il giusto equilibrio tra tutte le loro parti. Pur essendo alla seconda partita ...

NBA - per LeBron James Tripla doppia - vittoria e messaggio a Donald Trump : Washington Wizards-Cleveland Cavaliers 99-106 TABELLINO A inizio gara LeBron James fa parlare di sé per la curiosa scelta di indossare una scarpa bianca (la sinistra) e una nera (la destra), entrambe ...