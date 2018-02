Torna in pista la Honda di Doriano Romboni

F1 - Test Barcellona 2018 : quali piloti saranno in pista domani (28 febbraio)? RiTornano Kimi Raikkonen e Lewis Hamilton : Mercoledì 28 febbraio è in programma la terza giornata di Test di Formula Uno a Barcellona. Una giornata accompagnata da tante incognite relative al meteo. Secondo infatti le previsioni, il freddo e la neve, addirittura, potrebbero essere il vero ostacolo che incontreranno i team ed i piloti. Va da sé che ogni valutazione su quello che, eventualmente, potremo vedere in pista dipenderà anche dalle temperature e dal clima in Catalogna. Guardando ...

F1 - Test Barcellona 2018 : previsioni meteo. Tra neve - freddo e pioggia : i piloti girano poco - si Torna in pista anche venerdì? : Le condizioni meteo sono sempre più preoccupanti a Barcellona dove si stanno svolgendo i primi Test della F1. Sul circuito catalano, infatti, il sole non risplende e le temperature sono estremamente basse: nella notte è addirittura caduta la neve e la sessione odierna è iniziato sotto lo zero. Temperature davvero rigide sotto un cielo plumbeo: nuvole basse e freddo atipico per questa zona della Spagna. Le varie scuderie e i piloti non hanno ...

Barrichello Torna in pista dopo l'operazione al cervello : 'È stato davvero spaventoso' : l'operazione al cervello e una promessa: "Presto tornerò in pista". Rubens Barrichello ha mantenuto la parola data. Il 10 marzo tornerà in pista nel Circuito di Interlagos per correre la Stock Car ...

Olimpiadi Invernali 2018 - Arianna Fontana Torna in pista per il bis : il programma della dodicesima giornata di gare : Alle Olimpiadi Invernali di Pyeongchang 2018 va in scena la dodicesima giornata di gare: Arianna Fontana e Dorothea Wierer tornano in competizione Una dodicesima giornata quella delle Olimpiadi ...

Hockey su pista - 22^ giornata Serie A1 2018 : Forte dei Marmi ko col Follonica! Il Lodi Torna in vetta. Breganze a forza 7 - è in corsa per il primato : Nuovo ribaltone in testa alla classifica del campionato di Serie A1 2017-2018 di Hockey su pista. Il Forte dei Marmi crolla tra le mura amiche contro il Follonica, capace di infliggere un clamoroso 0-5 alla capolista con tre reti di un fantastico Banini, artefice del successo della sua squadra nel derby toscano. Il Lodi ringrazia e piazza il sorpasso battendo agevolmente il Correggio in trasferta con un perentorio 2-14, in occasione del quale ...

Hockey su pista - i migliori italiani della 18^ giornata di Serie A1 : Federico Ambrosio è inarrestabile - Giulio Cocco Torna a ruggire : C’è tanta Italia nella 18^ giornata del campionato di Serie A1 2017-2018 di Hockey su pista. Gli azzurri hanno letteralmente spadroneggiato in un turno che ha mescolato nuovamente le carte in vetta alla classifica, portando il Lodi nuovamente a contatto con il Forte dei Marmi grazie ai gol di tre italiani. Ma anche il Breganze e il Valdagno continuano a volare sulle ali di due bomber che rappresentano al meglio la tradizione del Bel Paese. ...

Pd - Basso Torna in pista - prove di pace a sinistra : 'Effetto scivolamento': così il Pd prova a raffreddare la temperatura interna in Liguria. E l'orlandiano Lorenzo Basso, parlamentare uscente che ha guidato la battaglia anti-slot e che pareva escluso ...

LIVE 24 Ore Daytona 2018 in DIRETTA : Alonso Torna in pista - insegue a 3 giri di distacco! Comanda Albuquerque : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della 24 Ore di Daytona 2018. Ebbene sì, chi l’avrebbe mai detto?! Fernando Alonso al via di una delle corse più importanti del panorama americano dell’endurance. 24 ore di passione, velocità e coraggio quelle che caratterizzeranno l’avventura dello spagnolo nella sua prima volta in una gara del genere. A bordo della Ligier JS P217 del team United Autosport di Zak Brown l’iberico ...

MotoGp - Morbidelli : "Non vedo l'ora di Tornare in pista" : A Valentino Rossi, Andrea Dovizioso, Andrea Iannone e Danilo Petrucci si aggiunge infatti il Campione del Mondo in carica della Moto2 Franco Morbidelli, che guiderà una Honda del Team Estrella ...

F1 - Robert Kubica : “Un privilegio Tornare dopo tanti anni. Scendere in pista nelle libere mi gratificherà” : Robert Kubica sarà il terzo pilota della Williams per la stagione di Formula Uno che sta per cominciare. Il polacco è tornato così nel Circuito dopo anni dal brutto incidente ed è pronto per essere protagonista come ha dichiarato in un’intervista rilasciata a Sky Sport. “Ho il privilegio di tornare dopo tanti anni, non dico di sofferenza, ma difficili. Essere di nuovo in F1 è motivo di orgoglio e soddisfazione, anche se avrò un ...

