Torino | maestra insulta forze dell’ordine durante corteo antifascista | “Dovete morire”

(Di mercoledì 28 febbraio 2018) Per Lavinia Flavia Cassaro, la docente vicina ai centri sociali cheunsi è rivolta alleurlando loromorire, mi fate schifo”, potrebbe scattare il provvedimento di sospensione. A intervenire sul caso è stata la ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli, che ha annunciato l’avvio di un procedimento disciplinare nei confronti della docente che stamattina non era comunque in classe: secondo le norme potrebbe rischiare il licenziamento. Lache insegna alla direzione didattica “Leonardo Da Vinci” del capoluogo piemontese giovedì scorso è stata filmata e fotografata mentre, bottiglia di birra alla mano, se la prendeva con gli agenti di polizia e i carabinieri impegnati in un cordone predisposto per impedire a 500 antagonisti antifascisti di raggiungere l’hotel dove si è tenuto il comizio del leader di CasaPound, Simone Di ...