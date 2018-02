Torino | la prof che insulta i poliziotti | «Dovete morire»  Renzi | va licenziata

Torino - la prof augura la morte ai poliziotti | Renzi : “Andrebbe licenziata” : Torino, la prof augura la morte ai poliziotti | Renzi: “Andrebbe licenziata” A Matrix il segretario del Pd commenta così le parole della donna: “Che schifo” Continua a leggere L'articolo Torino, la prof augura la morte ai poliziotti | Renzi: “Andrebbe licenziata” sembra essere il primo su NewsGo.

Torino - la prof insulta i poliziotti : Dovete morire vigliacchi : Le telecamere l'hanno ripresa lì, di fronte ai poliziotti in tenuta antisommossa. Cappuccio del cappotto sulla testa per proteggersi dal getto degli idranti. Torino. Scontri tra antagonisti e forze dell'ordine schierate a difesa di CasaPound. "vigliacchi, mi fate schifo, Dovete morire", urla la donna guardando in faccia le divise.professoressa, la donna è stata intervistata da Angelo Macchiavello di ...

Torino - insulti razzisti in classe : professore sotto accusa : insulti razzisti in classe. Un professore di educazione tecnica avrebbe più volte apostrofato i suoi allievi con termini e frasi inequivocabili (in un caso avrebbe detto "cinese di m...", nell'...

Torino - prof delle medie rimprovera l'allievo e lo colpisce con una bottiglia fratturandogli la mano : Un professore delle medie è stato denunciato da uno studente. Secondo la famiglia del ragazzo che si è rivolta ai carabinieri il docente, durante un rimprovero, avrebbe colpito l'alunno con una ...

Il M5s arruola pure il prof che vuole islamizzare Torino : I menù halal nelle scuole, il Corano sui comodini degli alberghi con i tappetini per la preghiera, il progetto di inaugurare la prima banca islamica d'Italia sono già realtà nella Torino muslim frendly della giunta di Chiara Appendino. Ma potrebbero diventare obiettivi da replicare su larga scala anche nel Paese. Proprio nel capoluogo piemontese il Movimento cinque stelle schiera nella sfida dei collegi uninominali uno dei protagonisti ...

Politecnico di Torino - a rischio il concorso per un posto da prof : l'ombra del conflitto d'interessi : Chi deve valutare i candidati alla cattedra in Ingegneria aeronautica lavora già con alcuni di loro: pratica vietata dall'Authority anticorruzione di Cantone

La protesta del professore a contratto : "Undici euro all'ora per fare lezione all'Università di Torino : ... campaigning e consulenza politica, al corso magistrale in Comunicazione Pubblica e Politica - spiega sui social -. Non è stata una decisione semplice, perché - l'ho detto apertamente ai colleghi di ...

Calcio : la procura federale indaga sul profilo facebook dell’arbitro Giacomelli. L’arbitro di Lazio-Torino rischia il deferimento : L’arbitro di Lazio-Torino Pietro Giacomelli è finito nell’occhio del ciclone delle polemiche non solo per la condotta nel corso del match dell’Olimpico. Il procuratore federale Giuseppe Pecoraro ha deciso di aprire un fascicolo sull’arbitro triestino per via di un profilo facebook, riferito a lui, con un’immagine di Totti a segno su rigore contro la Roma. Foto inopportuna e attività social vietata, seguirà il ...