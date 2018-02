Tokyo 2020 | ecco le due mascotte ufficiali di Olimpiadi e Paralimpiadi

Tokyo 2020 - ecco le due mascotte ufficiali delle Olimpiadi : Presentati i personaggi che rappresenteranno i Giochi olimpici e paralimpici. Hanno votato i bambini

FOTO Presentata la mascotte delle Olimpiadi Tokyo 2020 : conto alla rovescia verso i Giochi! : Sono state ufficialmente presentate le mascotte per le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Tokyo 2020. I nomi delle due deliziose creazioni verranno comunicate soltanto nei prossimi mesi. OLYMPIC MASCOT – Si tratta di un personaggio che unisce tradizione e innovazione, un mix di tradizione e high-tech. Ha un senso elevato della giustizia ed è un grande atleta. Ha un super potere che gli permette di andare ovunque lo desideri in un ...

Ginnastica - Vanessa Ferrari : “Stop di sei mesi poi deciderò. Olimpiadi Tokyo 2020? Voglio essere all’altezza” : Sabato 3 marzo si disputerà la prima tappa della Serie A 2018 di Ginnastica artistica. Ad Arezzo si preannuncia una giornata lunghissima ma sarà sempre la Brixia Brescia a partire con i favori del pronostico. Le Campionesse d’Italia dovranno però fare a meno di Vanessa Ferrari. La Campionessa del Mondo 2006, infatti, è nel pieno della riabilitazione dopo l’operazione al tendine d’Achille resa necessaria a causa ...

Tuffi - Coppa Tokyo 2020 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Dal 2 al 4 marzo, secondo appuntamento della stagione a Bolzano con la “Coppa Tokyo 2020”, valida come prima prova di selezione per la World Cup e per le gare dal metro come prima prova di selezione per gli Europei di Glasgow. Al via 72 atleti (40 maschi e 32 femmine) in rappresentanza di 19 società. Il programma di gare avrà inizio venerdì mattina con le eliminatorie dai tre metri uomini e dalla piattaforma donne. Previste due prove ...

Karate - l'azzurra Cardin trionfa a Dubai - il sogno è Tokyo 2020 : Trionfo azzurro nella seconda tappa della Premier League di Karate , sport che da Tokyo 2020 farà parte del programma olimpico, , a Dubai. Sara Cardin ha vinto la medaglia d'oro nella categoria dei 55 kg. donne. l'azzurra ha battuto la tedesca Jana Bitsch per 3-1, ma ...

Atletica - concordato tra Italia ed Eritrea in ottica Tokyo 2020. Le linee guida : Importante accordo tra Italia ed Eritrea, per quanto concerne le rispettive federazioni di Atletica leggera, con vista su Tokyo 2020: a due anni dai Giochi Olimpici estivi nipponici, infatti, secondo quanto riporta l’ANSA, è stata prevista una serie di scambi per atleti, allenatori e fisioterapisti, per i quali saranno organizzati training camp ed incontri formativi. L’intesa è stata raggiunta dal presidente della FIDAL, Alfio Giomi, ...

Campriani : 'Tokyo 2020 discorso chiuso' : Questo e' un mondo fantastico, quello che voi avete potuto vedere alla cerimonia io lo posso vedere tutti i giorni, con nordcoreani e sudcoreani seduti allo stesso tavolo' ha raccontato Campriani.

Campriani a PyeongChang : il discorso di Tokyo 2020 è chiuso : PyeongChang , Corea del Sud, , 11 feb. , askanews, 'Il discorso di Tokyo è chiuso': lo due volte Nicolò Campriani, già vincitore di tre medaglie d'oro olimpiche nel tiro a segno, ma che dopo l'...

Boxe - World Series 2018 : Clemente Russo sanguinante contro Filipi. Ma non demorde : “Tokyo 2020 resta un grande obiettivo” : Non inizia nel migliore dei modi l’avventura di Clemente Russo nell’ottava edizione delle World Series of Boxing. A Firenze, nella sfida inaugurale tra Italia Thunder e Croatian Knights, il capitano azzurro è stato sconfitto ai punti in 5 riprese con verdetto unanime (49-46, 48-47, 48-47) dal croato Toni Filipi, di 14 anni più giovane (classe 1996 contro 1982), argento ai Giochi Olimpici Giovanili del 2014. Un combattimento che si è ...

Volley : Dhl Express Italy al fianco della Fipav fino a Tokyo 2020 : Per DHL, la Nazionale e la maglia azzurra sono un valore assoluto: il Made in Italy, con il quale arricchiamo la nostra piattaforma internazionale di Partnership nel mondo dello sport. DHL, infatti, ...

Proseguono le votazioni per la mascotte di Tokyo 2020 : 'La mascotte deve essere carina e affascinare i bambini', ha affermato Munehiko Harada, professore di economia dello sport presso la Waseda University. Gli organizzatori di Tokyo 2020 hanno stimato ...

Nippo Fantini - una sfida italo-giapponese con vista su Tokyo 2020 : ... questo, nato esattamente dieci anni fa e con la stessa passione e lo stesso entusiasmo ha continuato a crescere facendo diventare il team una delle squadre professional simbolo di questo sport. La ...

Tokyo 2020 - le Olimpiadi del riconoscimento facciale : scansioni per 400mila partecipanti : Il comitato organizzatore dei Giochi Olimpici nipponici in procinto di annunciare l'uso della scansione del volto per identificare l'accesso alle aree...

Tokyo 2020 - le Olimpiadi del riconoscimento facciale : scansioni per 400mila partecipanti : Il comitato organizzatore dei Giochi Olimpici nipponici in procinto di annunciare l'uso della scansione del volto per identificare l'accesso alle aree...