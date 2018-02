THE X-FILES - Dominio dell' intelligenza artificiale nello Sneak Peek della settima puntata

THE X-FILES - "Kitten". Recensione11x06 : Kitten, la sesta puntata di The X-FILES, si è concentrata sul passato di Walter Skinner ricordando molto un episodio tipico della serie originale. La puntata si apre con un incontro tra Alvin Kersh, il Vice Direttore dell’FBI e Mulder e Scully. L’agente comunica ai colleghi che Skinner è sparito nel nulla, di lui si sono perse le tracce. Per questo motivo i due agenti sono incaricati di ritrovarlo perché è un loro dovere morale. Kersh ...

THE X-FILES - In attesa del ritorno - la Fox ha diffuso il promo della settima puntata : La settima puntata di The X-FILES, ritornerà sulla rete americana Fox, dopo una pausa di due settimane, il prossimo 28 febbraio. Per consolare i fan, il network ha diffuso il promo della puntata intitolato “Rm9sbG93ZXJz“. Il titolo dell’episodio non ci anticipa molto, come il promo, nonostante questo i creatori promettono una puntata evento. Per la prima volta Mulder e Scully saranno coinvolti in un caso del tutto nuovo rispetto ai temi che ...

Risolvete casi paranormali nell’avventura THE X-Files : Deep State : The X-Files: Deep State è un'avventura investigativa basata sulla popolare serie TV in cui dovrete indagare su numerosi casi legati agli X-Files. Il gameplay è basato sulla ricerca di indizi nascosti nelle varie scene, come in CSI: Hidden Crimes e The Blacklist: Conspiracy, che andranno accuratamente analizzati in laboratorio. L'articolo Risolvete casi paranormali nell’avventura The X-Files: Deep State è stato pubblicato per la prima ...

THE X-FILES - In attesa della nuova puntata - la decisione di Carter sul futuro della serie : Anche stasera sulle rete americana Fox tornerà il consueto appuntamento con The X-FILES giunto alla sesta puntata. L’episodio intitolato “Kitten”, è diretto da Carol Banker e scritto da Gabe Rotter. Come abbiamo visto dal promo andato in onda subito dopo la puntata, il protagonista sarà Walter Skinner che dovrà fare i conti con il suo passato. L’esperienza vissuta quando faceva parte dell’esercito, lo ha colpito a tal punto da ...

THE X-FILES - "Ghouli". Recensione 11x05 : Ghouli è il quinto episodio dell’undicesima stagione di The X-FILES. Dopo la parentesi della scorsa puntata un po' sopra le righe, in questa c’è il ritorno alla mitologia della serie. Il titolo della puntata si rifà al mostro Ghouli che appare sul percorso dei due agenti mentre stanno svolgendo le indagini su un normale caso. Al centro dell’investigazione ci sono due ragazze. La rivelazione è la scoperta che l’artefice di tutto è una ...

THE X-FILES - Chi è il mostro? A rivelarcelo è il promo della sesta puntata : Subito dopo la fine della quinta puntata, la Fox ha diffuso il promo del sesto episodio in cui il protagonista assoluto sarà Walter Skinner. La puntata intitolata “Kitten”, diretta da Carol Banker e scritta da Gabe Rotter, è un tuffo nel passato. Nel promo vediamo Skinner ritornare sul luogo che lo ha segnato. Molti anni prima, ha fatto parte dell’esercito ed è stato coinvolto in un conflitto armato. Il riaffiorare del passato lo ...

THE X-FILES - Una presenza inquietante blocca Dana nello Sneak Peek della quinta puntata : Dopo il promo rilasciato dalla Fox in cui ci sono numerose anticipazioni sui prossimi episodi, il network americano ha diffuso lo Sneak Peek della puntata in onda questa sera.L’episodio scritto e diretto da James Wong è intitolato Ghouli. Il video è ambientato in ospedale, qui vediamo Dana addormentata sulle sedie della sala d’aspetto. Improvvisamente si sveglia, come se avesse avvertito una presenza inquietante, che la paralizza. Mentre ...

THE X-FILES - "THE Lost Art of Forehead Sweat". Recensione 11x04 : “The Lost Art of Forehead Sweat ” quarto episodio della stagione, è uno dei più divertenti della serie, riuscendo nello stesso tempo a comunicare la situazione attuale. Di solito è più facile affrontare la realtà con l’arma dell’umorismo, cosa che sa bene Darin Morgan, autore della puntata. Morgan è noto per aver scritto episodi insoliti e ironici, considerati tra i migliori della serie. Tra questi possiamo ricordare “Humbug”, “Final Repose ...

THE X-FILES - Il promo di metà stagione scatena i fan : Dopo la puntata andata in onda ieri sera, la Fox ha diffuso il promo di metà stagione. Il video contiene numerose anticipazioni su ciò che accadrà nel quinto, sesto e settimo episodio dell’undicesima stagione. Il promo lanciato in rete dal network americano, nei suoi tre minuti contiene l’essenza della serie, di ciò che ci dobbiamo aspettare forse dall’ultima stagione della serie, dopo l’addio ufficiale dell’attrice Gillian ...

THE X- FILES - I ricordi non sono come sembrano nello Sneak Peek della quarta puntata : La quarta puntata dell’undicesima serie di The X-FILES, intitolata "The Lost Art of Forehead Sweat", ci chiarisce uno dei dubbi su cui ruota lo show dalle sue origini. Darin Morgan, sceneggiatore e regista della puntata, ci porta a scoprire come sono nati gli X-FILES. come si può vedere dallo Sneak Peek rilasciato dalla Fox, i due agenti si trovano nel loro ufficio mentre parlano di alcuni ricordi dell’infanzia, che risultano ...

THE X-FILES - "Plus One". Recensione 11x03 : La puntata andata in onda mercoledì, mette in campo la struttura classica e da sempre più riuscita della serie. Ad arricchire l’episodio c’è stato anche il ritorno di una guest star impeccabile nei ruoli che le sono stati assegnati. Mulder e Scully, sono coinvolti in un caso particolare. Il protagonista è un ragazzo che è riuscito a sopravvivere al suo doppleganger, che aveva cercato di mandarlo fuori strada. I due agenti interrogano il ...

THE X-FILES - Una puntata fuori dal comune quella mostrata nel promo del quarto episodio : Il network americano Fox, subito dopo la messa in onda della terza puntata, ha diffuso il promo del nuovo episodio dell’undicesima stagione intitolato “The Lost Art Of Forehead Sweat”. La puntata diretta da Darin Morgan, come abbiamo visto dal video è decisamente fuori dal comune. L’episodio si rifà all’idea di The Mandela Effect, basato su gruppi di persone che ricordano una storia alternativa. Mulder e Scully, invece scoprono come ...

THE X-FILES - Il ritorno di Karin Konoval darà una marcia in più all'episodio "Plus One" : Come ogni mercoledì ritorna puntuale l’appuntamento con una nuova puntata di The X-FILES su Fox che da anni ha l’esclusiva sulla serie interpretata da David Duchovny, Gillian Anderson. Il terzo episodio dell’undicesima stagione firmato da Chris Carter e diretto da Kevin Hook, si intitolerà “Plus One”. Questa sera i due agenti dell’FBI, Fox Mulder e Dana Scully, dovranno affrontare una situazione difficile. I colleghi saranno alle ...

