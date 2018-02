Tennistavolo | qualificazioni Europei a squadre 2019 | vincono gli uomini | perdono di

Tennistavolo - qualificazioni YOG 2018 : Matteo Mutti e Jamila Laurenti eliminati anche nel secondo tabellone : Niente da fare per Matteo Mutti e Jamila Laurenti anche nel secondo ed ultimo tabellone di qualificazione agli YOG di Tennistavolo svolti ad Hodonin, in Repubblica Ceca. I due azzurri non hanno avuto vita lunga quest’oggi: sono entrambi stati eliminati al primo turno. Matteo Mutti ha perso, come ieri, contro l’azero Yu Khinhang con il punteggio di 2-4 (7-11, 11-9, 11-5, 13-11, 9-11, 9-11), Jamila Laurenti invece ha ceduto alla sudcoreana ...