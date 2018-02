Tennis | ATP San Paolo 2018 | Fabio Fognini soffre un set | poi domina il portoghese

Tennis - ATP San Paolo 2018 : Marco Cecchinato fermato da Sebastian Ofner nel primo turno in Brasile : Niente da fare per Marco Cecchinato nel primo turno dell'ATP di San Paolo , Brasile, . Sulla terra rossa brasiliana l'azzurro è stato superato dall'austriaco Sebastian Ofner, n.143 del mondo, con il punteggio di 6-3 6-3 in 1 ora e 4 minuti di partita . Un match nel quale Cecchinato non è riuscito ad essere incisivo nei momenti topici, concedendo il break al rivale senza trovare mai ...

Tennis - ATP San Paolo 2018 : Marco Cecchinato fermato da Sebastian Ofner nel primo turno in Brasile : Niente da fare per Marco Cecchinato nel primo turno dell’ATP di San Paolo (Brasile). Sulla terra rossa brasiliana l’azzurro è stato superato dall’austriaco Sebastian Ofner, n.143 del mondo, con il punteggio di 6-3 6-3 in 1 ora e 4 minuti di partita. Un match nel quale Cecchinato non è riuscito ad essere incisivo nei momenti topici, concedendo il break al rivale senza trovare mai modo di reagire al pressing da fondo. Nel primo ...

Tennis - ATP Dubai 2018 : Thomas Fabbiano fuori al primo turno. Filip Krajinovic vince in tre set : È durata poco meno di due ore l’avventura di Thomas Fabbiano a Dubai. L’azzurro è stato infatti battuto in tre set dal serbo Filip Krajinovic, salutando così al primo turno il torneo ATP 500 degli Emirati Arabi. Una partita in cui non mancano i rimpianti perché il pugliese non è riuscito a sfruttare un set di vantaggio, di fatto “regalato” dal suo avversario. Nei primi venti minuti non c’è infatti stata storia, con ...

Tennis - ATP Rio de Janeiro 2018 : si ferma in semifinale Fabio Fognini - ma sarà numero 20 al mondo : Si ferma in semifinale la corsa di Fabio Fognini nel torneo ATP di Rio de Janeiro: sulla terra rossa brasiliana il ligure si arrende allo spagnolo Fernando Verdasco in due set con il punteggio di 6-1 7-5 in un’ora e 17 minuti di gioco. L’azzurro si può consolare sapendo che da lunedì tornerà tra i primi 20 al mondo. Nel primo set l’azzurro parte malissimo, andando sotto per 0-3, perdendo per due volte il servizio. Reazione ...

Tennis - ATP Rio de Janeiro 2018 : Fabio Fognini rimonta lo sloveno Aljaz Bedene e va in semifinale : Fabio Fognini è in semifinale nel torneo ATP 500 di Rio de Janeiro: il ligure, numero 5 del tabellone, rimonta e supera sulla terra battuta outdoor brasiliana lo sloveno Aljaz Bedene (che da inizio anno è ritornato a difendere i colori del proprio Paese natio) con il punteggio di 6-7 (3) 6-3 6-1 al termine di una battaglia sportiva durata due ore e 34 minuti. Nel penultimo atto del torneo l’azzurro sfiderà l’iberico Fernando ...

Tennis - ATP Rio de Janeiro 2018 : Fabio Fognini ai quarti! Vinta la battaglia contro Sandgren : Fabio Fognini si qualifica per i quarti di finale del torneo ATP di Rio de Janeiro. Il ligure ha superato l’americano Tennys Sandgren, numero 60 del mondo, in tre set con il punteggio di 4-6 6-4 7-6 dopo una battaglia di quasi due ore mezza di gioco. Secondo successo consecutivo al terzo set per il numero 21 della classifica ATP, che già all’esordio aveva superato in rimonta il padrone di casa Thomaz Bellucci. Quello di oggi era il ...

Tennis - ATP Marsiglia 2018 : Stefano Travaglia lotta con Tomas Berdych - poi si arrende al terzo set : Stefano Travaglia ha lottato, ma alla fine è stato costretto alla resa. L’azzurro ha ben figurato contro il ceco Tomas Berdych ma alla lunga ha dovuto arrendersi, salutando il torneo ATP di Marsiglia agli ottavi di finale. Una partita ben giocata dal giocatore marchigiano, che ha saputo farsi valere salvo cedere sulla distanza contro l’esperienza del più quotato rivale. Il finale è stato 5-7 7-6(4) 6-3 in due ore e tredici minuti. A ...

Tennis - ATP Marsiglia 2018 : Thomas Fabbiano - che beffa! Battuto in tre tie-break da Damir Dzumhur : Termina al secondo turno l’avventura di Thomas Fabbiano al torneo ATP 250 di Marsiglia. L’azzurro ha ceduto in tre set, tutti all’insegna del tie-break, al bosniaco Damir Dzumhur, al termine di un match che ha sfiorato le tre ore di gioco (2 ore e 56 minuti). Una sconfitta con tanti rimpianti per il giocatore italiano, che al cospetto del numero 29 del ranking mondiale non ha affatto sfigurato, andando più volte vicino a ...

Tennis - ATP Rio de Janeiro 2018 : Marco Cecchinato ko al primo turno. Sconfitto in due set da Pablo Carreno Busta : Termina subito l’avventura di Marco Cecchinato nel tabellone principale di Rio de Janeiro, fuori al primo turno del torneo Sconfitto per 6-4 6-1 dallo spagnolo Pablo Carreno Busta. L’azzurro ha provato a giocarsela ma non ha potuto nulla contro la testa di serie numero 3 del seeding, in un match durato poco più di un’ora di gioco. L’unica presenza italiana a Rio rimane a questo punto quella di Fabio Fognini. Eppure la ...

Tennis - ATP Marsiglia 2018 : un grande Stefano Travaglia domina il francese Gaston e vola agli ottavi di finale : Prosegue a gonfie vele il percorso del nostro Stefano Travaglia nell’ATP di Marsiglia (Francia). Dopo aver superato le qualificazioni, l’azzurro ha sconfitto il francese Hugo Gaston con il punteggio di 6-2 6-2 in 1 ora e 1 minuto di partita guadagnando l’accesso agli ottavi di finale dove affronterà il forte ceco Tomas Berdych (testa di serie n.4 del torneo). Nel primo set l’avvio dell’azzurro è subito convincente: ...

Tennis - ATP Rio de Janeiro 2018 : vittoria in rimonta per Fabio Fognini contro Thomaz Bellucci. L’azzurro conquista gli ottavi di finale : vittoria sofferta per Fabio Fognini nel match del primo turno dell’ATP di Rio de Janeiro (Brasile). L’azzurro ha vinto in rimonta contro il padrone di casa, wild card, Thomaz Bellucci (n.123 del mondo) con il punteggio di 6-7 7-5 6-2 in 2 ore e 52 minuti al termine di un confronto estremamente lottato che, alla fine, ha sorriso al giocatore italiano. Con questo risultato, il ligure accede agli ottavi di finale dove se la vedrà contro ...

Tennis - ATP Marsiglia 2018 : Thomas Fabbiano supera il 1° turno in Francia. Sconfitto in due set Auger-Aliassime : Buone notizie per il Tennis azzurro dall’ATP di Marsiglia (Francia). Thomas Fabbiano (n.81 del mondo) si è imposto contro la wild card canadese, il 17enne Felix Auger-Aliassime (n.167 del ranking), con il punteggio di 6-3 6-4 in 1 ora e 19 minuti di partita. Un match ben gestito dal pugliese che ha fatto valere la sua maggiore esperienza al cospetto di un Tennista molto giovane e di talento. Nel prossimo turno il giocatore nostrano ...

Tennis - Federer numero uno Atp e Seppi sale di 22 posizioni : TORINO - E' ufficiale il cambio al vertice della top ten dell'Atp, con lo svizzero Roger Federer , trionfatore a Rotterdam, che torna numero uno a 36 anni e mezzo scavalcando lo spagnolo Rafael Nadal, ...