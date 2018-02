Sud Sudan | Onu | anno peggiore per fame

FAO - UNICEF e WFP lanciano l'allarme per il rischio carestia in Sud Sudan : La situazione è stata esacerbata dal collasso dell'economia che ha colpito i mercati e il commercio rendendoli incapaci di compensare la ridotta produzione alimentare locale. Situazioni di siccità ...

Sud Sudan - carestia imminente : metà popolazione a rischio - : A sostenerlo è uno studio della Fao, secondo cui il 2018 potrebbe essere "l'anno più duro mai registrato" nel Paese dell'Africa centro-orientale, divenuto nazione nel 2011

VATICANO Papa : oggi la Giornata di digiuno e preghiera per Sud Sudan - Congo e Siria : ... inoltre, un passo concreto nella testimonianza condivisa del Vangelo della pace, di cui il mondo ha tanto bisogno'. Il pastore Tveit ha raccolto l'invito che ha esteso alle Chiese del Consiglio, ...

GIORNATA DI PREGHIERA E DIGIUNO PER LA PACE/ Papa Francesco apre la Quaresima per Congo e Sud Sudan : GIORNATA di PREGHIERA e DIGIUNO per la PACE: Papa Francesco apre il venerdì di Quaresima di oggi 23 febbraio 2018 alle vittime innocenti di Sud Sudan, Congo e di tutto il resto del mondo(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 05:18:00 GMT)

23 febbraio - digiuno e preghiera per il Centrafrica e per il Sud Sudan : ... 'ucciso per la sua fede cristiana nel 1945, nel lager di Hersbruck' e la Giornata per la Vita, che ha come tema 'Il vangelo della vita, gioia per il mondo', invitando a non assecondare la cultura ...

La guerra civile non ferma gli studenti del Sud Sudan : I giovani universitari che vivono nel campo profughi della capitale Juba cercano di portare avanti gli studi, nonostante le difficoltà della vita quotidiana. Leggi

Sudan del Sud : 250.000 bambini potrebbero morire entro luglio : Henrietta Fore, direttore esecutivo del Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia (UNICEF), ha dichiarato alla rete televisiva satellitare Al Jazeera che oltre 250.000 bambini nel Sudan del Sud “affronteranno la morte quest’anno prima di luglio” a causa della malnutrizione. La notizia assume toni se possibile ancor più drammatici se si considera che dall’inizio degli scontri nel 2013, il Paese devastato dalla guerra ha visto oltre 2.300 bambini ...

"Costruire la pace in Sud Sudan e Congo" - tavola rotonda all'Urbaniana : L'obiettivo è di discutere delle cause profonde di queste aree del mondo martoriare ed esplorare e promuovere azioni di solidarietà concrete per aiutare le popolazioni. La sessione inizierà con un ...

Migranti - la Cedu accoglie ricorsi dei Sudanesi fermati a Ventimiglia ed espulsi dall’Italia : La Cedu ha accolto i ricorsi presentati da un gruppo di Migranti sudanesi contro il governo italiano dopo che, fermati alla frontiera di Ventimiglia, erano stati espulsi. La Corte europea per i diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ha ritenuto ammissibile la richiesta di esaminare il caso in merito al respingimento collettivo avvenuto il 24 agosto 2016. ”I cittadini sudanesi- sostiene l’Arci che si è occupata della vicenda – ...

Corte europea accoglie il ricorso dei Sudanesi espulsi dall'Italia : Furono rimpatriati dopo essere stati fermati dalla polizia a Ventimiglia nell'agosto 2016. La Corte ora chiede spiegazioni a Roma che deve rispondere entro fine marzo

Migranti rimpatriati in Sudan - la corte europea accoglie il ricorso : La corte europea dei diritti dell’uomo ha accolto il ricorso contro l’espulsione dall’Italia di cinque Sudanesi che rischiano la persecuzione nel loro paese. Leggi

La Corte Europea contro l'Italia : ammesso il ricorso di 40 Sudanesi espulsi : Sono stati dichiarati tutti ammissibili i ricorsi, circa una quarantina, presentati dai cittadini sudanesi contro il Governo italiano per il respingimento collettivo che, il 24 agosto 2016, ha dato ...

Rimpatri di massa - la Corte europea dei diritti dell'uomo ammette i ricorsi dei migranti Sudanesi : Era il 24 agosto 2016 quando 40 cittadini sudanesi, fermati dalla polizia a Ventimiglia, vennero espulsi e Rimpatriati a seguito di un accordo di cooperazione firmato dal capo della Polizia Gabrielli ...

Rimpatri di massa - la Corte europea dei diritti dell'uomo ammette i ricorsi dei migranti Sudanesi : In 40 furono fermati a Ventimiglia nell'estate 2016 e riportati in Sudan dopo un accordo tra Gabrielli e il capo della polizia di Khartoum