STRISCIA LA NOTIZIA VS ISOLA DEI FAMOSI Canna-gate | nomination pilotate e ripescaggio

STRISCIA la notizia e il canna-gate : la nuova testimonianza fatta ascoltare a Barbara d’Urso è di Nadia Rinaldi : Di chi è l’audio testimonianza che Striscia la notizia ha fatto ascoltare a Barbara d’Urso? Di Nadia Rinaldi È venuto finalmente a galla la verità sulla nuova testimonianza di Striscia la notizia sul canna-gate. Come rivelato in anticipo dal blog di Davide Maggio, l’audio fatto ascoltare a Barbara d’Urso nella scorsa puntata di Domenica Live […] L'articolo Striscia la notizia e il canna-gate: la nuova testimonianza ...

Isola 2018 - rivelazioni shock di STRISCIA la Notizia sulle nominations : Sono “pilotate”? : Isola dei Famosi 2018, Striscia la Notizia, nota trasmissione preserale di Canale 5, fa delle rivelazioni shock sulle nomination. Sono pilotate? Il canna gate pare ormai infinito e ci toccherà portarcelo fino alla fine del reality, che vi ricordiamo si è allungato di una settimana. La finale dunque non sarà più il 10 aprile ma il 16 o il 15 dello stesso mese. Il TG satirico di Antonio Ricci cavalca l’onda dell’Isola dei Famosi 2018 Sebbene ...

“Le nomination sono pilotate”. Isola - la rivelazione choc a STRISCIA la Notizia. L’audio registrato di nascosto smaschera il programma e tira in ballo un ‘grosso’ nome : nomination e televoto regolare all’Isola dei Famosi? Secondo Striscia la Notizia, che ha rivelato un nuovo audio di due concorrenti, la risposta è no. Secondo i fuori onda fatti ascoltare al pubblico nel servizio di Valerio Staffelli, Andrea Marchi, capo-autore della trasmissione ”L’Isola dei famosi”, avrebbe cercato di indirizzare le nomination dei concorrenti, presentandosi sull’Isola, prima chiedendo le ...

Brumotti aggredito nel quartiere Zen di Palermo : a STRISCIA la Notizia le immagini choc : Vittorio Brumotti aggredito nel quartiere Zen di Palermo. Nella puntata di Striscia la Notizi a andata in onda stasera è stato fatto vedere il video integrale dell'aggressione all'inviato del tg ...

