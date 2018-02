STOP AI DIESEL IN CITTÀ La scelta keynesiana che giova ai produttori di auto

Diesel - motori vietati in Europa?/ Dopo Roma - anche Milano verso lo STOP dal 2030 : motori Diesel vietati in Europa? L'annuncio di Virginia Raggi apre il dibattito: mentre Greenpeace esulta, i grandi gruppi automobilistici riflettono sull'abbandono in futuro del gasolio(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 01:05:00 GMT)

No Diesel - anche Milano verso lo STOP dal 2030 : in tutta la città : Mentre Roma annuncia la rivoluzione anti smog, con i Diesel banditi dal centro storico dal 2024, Milano marcia verso il 2030 anno in cui l'intera città, e non solo il centro, sarà "Diesel free" nelle ...

Raggi : “STOP DIESEL nel centro di Roma dal 2024” Milano “copia” la Capitale ma con calma : dal 2030 : Raggi: “Stop diesel nel centro di Roma dal 2024” Milano “copia” la Capitale ma con calma: dal 2030 Per la sindaca “dobbiamo avere il coRaggio di adottare misure forti”. Nel capoluogo lombardo – nonostante i gravi problemi di inquinamento – ci vorranno ben sei anni in più per diventare diesel-free. Intanto dal tribunale di Lipsia […] L'articolo Raggi: “Stop diesel nel centro di Roma dal ...

Raggi : "STOP DIESEL nel centro di Roma dal 2024" Milano "copia" la Capitale ma con calma : dal 2030 : Per la sindaca "dobbiamo avere il coRaggio di adottare misure forti". Nel capoluogo lombardo - nonostante i gravi problemi di inquinamento - ci vorranno ben sei anni in più per diventare diesel-free. Intanto dal tribunale di Lipsia arriva una decisione storica nella patria dell'auto

DIESEL - MOTORI VIETATI IN EUROPA?/ Raggi : "STOP a Roma". Il Gruppo FCA dirà addio al gasolio dal 2022? : MOTORI DIESEL VIETATI in EUROPA? L'annuncio di Virginia Raggi apre il dibattito: mentre Greenpeace esulta, i grandi gruppi automobilistici riflettono sull'abbandono in futuro del gasolio(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 18:51:00 GMT)

Raggi : “STOP DIESEL nel centro di Roma dal 2024” : Raggi: “Stop diesel nel centro di Roma dal 2024” Per il sindaco “dobbiamo avere il coRaggio di adottare misure forti”. Intanto dal tribunale di Lipsia una decisione storica: contro l’inquinamento le amministrazioni possono vietare totalmente l’accesso alle auto a gasolio. Continua a leggere L'articolo Raggi: “Stop diesel nel centro di Roma dal 2024” sembra essere il primo su NewsGo.

Raggi : "STOP DIESEL nel centro di Roma dal 2024" : Per il sindaco "dobbiamo avere il coRaggio di adottare misure forti". Intanto dal tribunale di Lipsia una decisione storica: contro l'inquinamento le amministrazioni possono vietare totalmente l'accesso alle auto a gasolio.

MOTORI DIESEL VIETATI IN EUROPA? Raggi imita la Germania : "STOP a Roma dal 2024" : MOTORI DIESEL VIETATI in Europa: l'annuncio di Virginia Raggi, "divieto di circolazione a Roma dal 2024". Ma può farlo veramente? L'esempio della Germania...(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 16:33:00 GMT)

Roma - dal 2024 STOP al diesel : Roma, 27 feb. (AdnKronos) - stop alle auto diesel nel centro di Roma a partire dal 2024. Ad annunciarlo è la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "I cambiamenti climatici stanno modificando le nostre abitudini di vita. Le nostre città rischiano di trovarsi di fronte a sfide inattese - scrive Raggi su Fa

Raggi : 'Dal 2024 STOP ai veicoli diesel nel centro di Roma' - : Il sindaco della capitale ha annunciato su Facebook il provvedimento per la salvaguardia dell'ambiente: "Assistiamo sempre più spesso a fenomeni estremi . Dobbiamo agire velocemente". Intanto in ...

Raggi : "Dal 2024 STOP ai veicoli diesel nel centro di Roma" : Raggi: "Dal 2024 stop ai veicoli diesel nel centro di Roma" Il sindaco della capitale ha annunciato su Facebook il provvedimento per la salvaguardia dell’ambiente: "Assistiamo sempre più spesso a fenomeni estremi . Dobbiamo agire velocemente". Intanto in Germania il divieto ai mezzi più inquinanti potrebbe ...

STOP DIESEL a Roma - Greenpeace : “Decisione molto positiva - sia d’esempio alle altre città italiane” : Nel giorno in cui la Corte Federale tedesca conferma che le città della Germania possono decidere in piena autonomia di vietare la circolazione dei veicoli diesel sui loro territori, il sindaco di Roma Virginia Raggi annuncia che dal 2024 il centro della Capitale sarà off limits per i veicoli diesel privati. «Quello della Raggi è un annuncio che risponde positivamente alla campagna che Greenpeace sta portando avanti da mesi, rivolta proprio al ...

Roma - Raggi : "STOP ai diesel in centro dal 2024" : Stop alle auto diesel nel centro di Roma dal 2024. L'annuncio è stato fatto dal sindaco Virginia Raggi, impegnata al summit C40 Women 4 Climate in corso a Città del Messico e arriva in contemporanea alla decisione della Corte amministrativa federale di Lipsia, che ha permesso alle singole città tedesche di vietare le auto a gasolio.Sfide inattese. "I cambiamenti climatici stanno modificando le nostre abitudini di vita", ha postato la ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora Roma : sindaco Raggi - “STOP auto diesel in centro dal 2024” (27 febbraio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Raggi vs auto diesel, "stop dal centro di Roma dal 2024". Di Maio, alla Camera Fico o Carelli; ipotesi governo M5s.(27 febbraio 2018)(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 14:45:00 GMT)